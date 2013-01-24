使用不带修剪梳的全尺寸修剪器打造造型，为胡须周边塑造整洁、轮廓清晰的造型效果。
锁定适合您所需造型的设定，轻松修剪出您想要的胡须长度。胡须与短茬修剪梳提供 18 档长度设定（1 毫米至 18 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。
打造优美线条、轮廓和细节位置的造型，精心塑造或改变个人造型。
准确去除双颊和下巴处较小区域的多余毛发，打造洁净利落外形。
准确梳理和修剪眉毛和鬓角，打造仪容效果。
轻松、舒适地剪除多余鼻毛和耳毛。
保持您现有的发型，或修剪至不同长度，打造一个新发型。修剪梳提供 18 档长度设定（3 毫米至 20 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。
享受高性能轻柔修剪体验。刀片采用自动研磨设计，由细磨铬钢制成，性能持久。弧形梳齿和修剪梳可确保舒适顺滑，接触皮肤时提供保护。
我们的全新刀片可减少摩擦，与先前型号相比，使用时间增加 70% 以上。
每次使用后，只需冲洗刀片和修剪梳即可维持性能。
将多功能修剪器存放于方便的软袋中，其可以在您外出时收纳并保护修剪器和所有附件。
所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年全球保修，兼容全球电压，无需润滑油。
塑造百变形象
修剪性能
附件
操作简易
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