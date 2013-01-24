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Multigroom series 5000

8 合 1 须发修剪器

QG3371/16
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  • 多功能须发修剪器 多功能须发修剪器 多功能须发修剪器
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    Multigroom series 5000 8 合 1 须发修剪器

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    多功能须发修剪器

    使用这款多功能防水修剪器，打理胡须、头发、须髭和鬓角。8 种不同附件，让您可以轻松打造各种不同的面部和头发造型，而强劲动力则可以轻柔修剪浓密毛发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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      多功能须发修剪器

      8 合 1 防水修剪器，实现多种功能

      • 5 个附件和 3 个修剪梳
      • 有线和无线、防水
      • 高性能刀片
      • 50 分钟无线使用/1 小时充电
      修剪您面部、颈部和鬓角处的毛发，完善个人形象

      修剪您面部、颈部和鬓角处的毛发，完善个人形象

      使用不带修剪梳的全尺寸金属修剪器打造造型，为胡须周边塑造整洁、轮廓清晰的造型效果。

      18 档可调长度（1-18 毫米），均匀修剪胡须或短茬

      18 档可调长度（1-18 毫米），均匀修剪胡须或短茬

      锁定适合您所需造型的设定，轻松修剪出您想要的胡须长度。胡须与短茬修剪梳提供 18 档长度设定（1 毫米至 18 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。

      精心塑造络腮胡或山羊胡周边的清晰轮廓

      精心塑造络腮胡或山羊胡周边的清晰轮廓

      打造优美线条、轮廓和细节位置的造型，精心塑造或改变个人造型。

      准确修剪双颊和下巴处较小区域的胡须

      准确修剪双颊和下巴处较小区域的胡须

      准确去除双颊和下巴处较小区域的多余毛发，打造洁净利落外形。

      将眉毛和鬓角修整至齐平长度

      将眉毛和鬓角修整至齐平长度

      准确梳理和修剪眉毛和鬓角，打造仪容效果。

      用 41 毫米专用理发器打造多种发型

      用 41 毫米专用理发器打造多种发型

      用 41 毫米高性能理发器快速修剪浓密头发。

      18 档可调长度（3-20 毫米），均匀修剪发型

      18 档可调长度（3-20 毫米），均匀修剪发型

      保持您现有的发型，或修剪至不同长度，打造一个新发型。修剪梳提供 18 档长度设定（3 毫米至 20 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。

      轻轻剪除多余鼻毛和耳毛

      轻轻剪除多余鼻毛和耳毛

      轻松、舒适地剪除多余鼻毛和耳毛。

      呵护皮肤的高性能刀片，打造舒适轻柔的修剪体验

      呵护皮肤的高性能刀片，打造舒适轻柔的修剪体验

      享受高性能轻柔修剪体验。刀片采用自动研磨设计，由细磨铬钢制成，性能持久。弧形梳齿和修剪梳可确保舒适顺滑，接触皮肤时提供保护。

      充电 1 小时，可无线使用 50 分钟

      充电 1 小时，可无线使用 50 分钟

      我们的先进充电系统可为您提供两种方便的选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电 5 分钟，可完成一次修剪。

      高速的修剪速度，以强劲动力修剪浓密毛发。

      高速的修剪速度，以强劲动力修剪浓密毛发。

      以强劲动力修剪浓密的毛发。强劲动力 (Turbo Power) 功能通过提升修剪速度帮助您轻松修剪长而浓密的毛发。

      可在水龙头下冲洗的修剪器

      可在水龙头下冲洗的修剪器

      每次使用后，只需冲洗刀片和修剪梳即可维持性能。

      便于存放，或旅行时携带修剪器和附件

      便于存放，或旅行时携带修剪器和附件

      将多功能修剪器存放于方便的软袋中，其可以在您外出时收纳并保护修剪器和所有附件。

      技术规格

      • 塑造百变形象

        附件/梳齿数量
        5 个附件和 3 个修剪梳
        造型工具
        • 全尺寸金属修剪器
        • 精细修剪器
        • 精准剃须刀
        • 旋转式鼻毛修剪器
        • 加宽理发器
        • 18 档胡须与短茬修剪梳
        • 细节梳齿和眉梳
        • 18 档理发器修剪梳
        长度设定档数
        18 档长度设定
        美体护理/理发/面部护理
        • 须髭
        • 长胡须
        • 短胡须
        • 胡茬造型
        • 清晰的造型效果
        • 精确造型
        • 山羊胡
        理发/面部须发造型
        • 须髭
        • 长胡须
        • 短胡须
        • 胡茬造型
        • 精确造型
        • 山羊胡

      • 修剪性能

        高性能刀片
        打造轻柔舒适的修剪体验
        强劲动力按钮
        提高性能

      • 附件

        旅行软袋
        存储袋
        包装中含润滑油
        Y

      • 操作简易

        干湿两用
        可全身水洗
        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 充电显示灯
        • 电池电量不足指示灯

      • 设计

        颜色
        黑色，配有抛光铬装饰板
        手柄
        防滑手柄

      • 功率

        电池类型
        镍氢
        使用时间
        50 分钟
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        Y

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