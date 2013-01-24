多功能须发修剪器
使用这款多功能防水修剪器，打理胡须、头发、须髭和鬓角。8 种不同附件，让您可以轻松打造各种不同的面部和头发造型，而强劲动力则可以轻柔修剪浓密毛发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多功能须发修剪器
使用这款多功能防水修剪器，打理胡须、头发、须髭和鬓角。8 种不同附件，让您可以轻松打造各种不同的面部和头发造型，而强劲动力则可以轻柔修剪浓密毛发。 查看所有优势
使用不带修剪梳的全尺寸金属修剪器打造造型，为胡须周边塑造整洁、轮廓清晰的造型效果。
锁定适合您所需造型的设定，轻松修剪出您想要的胡须长度。胡须与短茬修剪梳提供 18 档长度设定（1 毫米至 18 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。
打造优美线条、轮廓和细节位置的造型，精心塑造或改变个人造型。
准确去除双颊和下巴处较小区域的多余毛发，打造洁净利落外形。
准确梳理和修剪眉毛和鬓角，打造仪容效果。
用 41 毫米高性能理发器快速修剪浓密头发。
保持您现有的发型，或修剪至不同长度，打造一个新发型。修剪梳提供 18 档长度设定（3 毫米至 20 毫米），每档设定之间的准确度为 1 毫米。
轻松、舒适地剪除多余鼻毛和耳毛。
享受高性能轻柔修剪体验。刀片采用自动研磨设计，由细磨铬钢制成，性能持久。弧形梳齿和修剪梳可确保舒适顺滑，接触皮肤时提供保护。
我们的先进充电系统可为您提供两种方便的选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电 5 分钟，可完成一次修剪。
以强劲动力修剪浓密的毛发。强劲动力 (Turbo Power) 功能通过提升修剪速度帮助您轻松修剪长而浓密的毛发。
每次使用后，只需冲洗刀片和修剪梳即可维持性能。
将多功能修剪器存放于方便的软袋中，其可以在您外出时收纳并保护修剪器和所有附件。
塑造百变形象
修剪性能
附件
操作简易
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功率
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