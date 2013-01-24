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OneBlade小T刀-电动剃须刀

QP6523/64
  • OneBlade 实现保护式洁净剃须 OneBlade 实现保护式洁净剃须 OneBlade 实现保护式洁净剃须
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    OneBlade小T刀-电动剃须刀

    QP6523/64

    OneBlade 实现保护式洁净剃须

    飞利浦 OneBlade - 独特的设计，可减少剃须造成的划伤和发红现象，在保护皮肤的同时实现洁净剃须。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00

    OneBlade小T刀-电动剃须刀

    OneBlade 实现保护式洁净剃须

    飞利浦 OneBlade - 独特的设计，可减少剃须造成的划伤和发红现象，在保护皮肤的同时实现洁净剃须。 查看所有优势

    OneBlade 实现保护式洁净剃须

    飞利浦 OneBlade - 独特的设计，可减少剃须造成的划伤和发红现象，在保护皮肤的同时实现洁净剃须。 查看所有优势

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      OneBlade 实现保护式洁净剃须

      减少剃须造成的划伤和发红现象

      • 保护式洁净剃须
      • 可充电、干湿两用
      2 合 1 双重保护系统

      2 合 1 双重保护系统

      2 合 1 机制：借助顺滑涂层和各边缘弧形梳齿有效保护皮肤，带来柔和的肌肤触感，从而避免意外划伤，让您放心使用。

      独特的 Easy Catch 刀片系统

      独特的 Easy Catch 刀片系统

      独特的 Easy Catch 刀片系统如同铲刀，专为横向捕捉发须而设计。因此，您可以轻松地剃除更难处理的平贴型发须，无需反复剃刮，让您不再担心皮肤划伤和发红现象。

      双向灵动系统

      双向灵动系统

      借助双向灵动系统，剃须刀可保持贴近皮肤的状态，能轻松剃除下巴和嘴唇上方等不易处理部位的胡须，让您无需用力按压皮肤，缓解您对由此导致的发红现象的担忧。

      耐用的 OneBlade

      耐用的 OneBlade

      刀片专为实现持久性能而打造。为获得出色表现，建议您每 6 个月更换一次刀片*。轻松更换，烦忧不再。

      干湿两用

      干湿两用

      OneBlade 具有防水功能，易于清洁：放在水龙头下冲洗即可。您可以根据自己的喜好选择剃须方式，用不用泡沫皆可。

      LED 数字显示屏可显示电池和旅行锁的状态

      LED 数字显示屏可显示电池和旅行锁的状态

      检查 LED 数字显示屏，确保 OneBlade 始终准备就绪。当您在电池电量不足的情况下使用时，它会给予您提醒，并在接通电源时指示充电进度。激活旅行锁，可将 OneBlade 随身携带。

      锂电池续航能力持久

      锂电池续航能力持久

      可充电锂电池充电 1 小时后，可连续使用 90 分钟。

      硬存储盒用于存放 OneBlade 和附件

      硬存储盒用于存放 OneBlade 和附件

      保护和存放您的 OneBlade 和所有附件。它可在您旅行时保护设备，避免碰撞、压痕和刮擦。。

      技术规格

      • 修剪和剃须性能

        剃须系统
        • 独特的 Easy Catch 刀片系统
        • 2 合 1 双重保护系统，双向灵动系统

      • 附件

        底座
        充电座
        旅行收藏盒
        硬存储盒

      • 操作简易

        充电
        充电式设计
        显示屏
        • 全 LED 数字显示屏
        • 旅行锁指示灯
        干湿两用
        Y

      • 设计

        颜色
        黑色和银色
        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 功率

        使用时间
        90 分钟
        充电
        1 小时充满电
        电池类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        5.4  瓦

      • 服务

        2 年保修
        手柄具有 2 年保修
        替换刀头
        • QP210
        • 每 6 个月更换一次**

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          • 旨在打造良好剃须体验。基于每周 2 次全面剃须的情况。实际效果可能有所不同。**建议的更换频率是基于每周 2 次全面剃须的情况而提出的。实际效果可能有所不同。