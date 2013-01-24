2 合 1 机制：借助顺滑涂层和各边缘弧形梳齿有效保护皮肤，带来柔和的肌肤触感，从而避免意外划伤，让您放心使用。
独特的 Easy Catch 刀片系统如同铲刀，专为横向捕捉发须而设计。因此，您可以轻松地剃除更难处理的平贴型发须，无需反复剃刮，让您不再担心皮肤划伤和发红现象。
借助双向灵动系统，剃须刀可保持贴近皮肤的状态，能轻松剃除下巴和嘴唇上方等不易处理部位的胡须，让您无需用力按压皮肤，缓解您对由此导致的发红现象的担忧。
刀片专为实现持久性能而打造。为获得出色表现，建议您每 6 个月更换一次刀片*。轻松更换，烦忧不再。
OneBlade 具有防水功能，易于清洁：放在水龙头下冲洗即可。您可以根据自己的喜好选择剃须方式，用不用泡沫皆可。
检查 LED 数字显示屏，确保 OneBlade 始终准备就绪。当您在电池电量不足的情况下使用时，它会给予您提醒，并在接通电源时指示充电进度。激活旅行锁，可将 OneBlade 随身携带。
可充电锂电池充电 1 小时后，可连续使用 90 分钟。
保护和存放您的 OneBlade 和所有附件。它可在您旅行时保护设备，避免碰撞、压痕和刮擦。。
修剪和剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务