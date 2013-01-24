包装盒中的其他物品
- 充电座
- 清洁刷
- 电源线
- 保护盖
柔软的触感，光滑的肌肤
飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
柔软的触感，光滑的肌肤
飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势
柔软的触感，光滑的肌肤
飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
柔软的触感，光滑的肌肤
飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势
双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发
飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。
该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。
用呵护皮肤的 SmartClick 精确修剪器打造完美造型。其非常适合维护须髭和修剪鬓角。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
每次充电后，节能、强劲的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 45 分钟剃须时间。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。旅行锁可防止产品意外开启。按任意按钮 3 秒钟即可启用旅行锁，因此，产品不会意外开启。当旅行锁开启时，会显示红色锁定符号。
折叠式充电座适合放入很小的空间，您可以随时随地充电，同时便于旅行时随身携带。
剃须性能
操作简易
设计
附件
功率
服务