主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Shaver series 7000 SensoTouch

干湿两用电动剃须刀

RQ1175/16
查找此产品的支持
  • 柔软的触感，光滑的肌肤 柔软的触感，光滑的肌肤 柔软的触感，光滑的肌肤
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 SensoTouch 干湿两用电动剃须刀

    RQ1175/16
    查找此产品的支持

    柔软的触感，光滑的肌肤

    飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍准确剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,699.00
    查找相似产品

    Shaver series 7000 SensoTouch 干湿两用电动剃须刀

    柔软的触感，光滑的肌肤

    飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍准确剃须刀片都能将其剔除。 查看所有优势

    相似产品

    See all series-shavers

      柔软的触感，光滑的肌肤

      • 双倍准确刀头和智能贴合面部轮廓跟踪系统
      • 50 分钟无线使用/1 小时充电
      • 胡须造型器和软袋
      修剪狭缝及圆孔可捕捉到哪怕再短的毛发

      修剪狭缝及圆孔可捕捉到哪怕再短的毛发

      双倍准确剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

      飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。

      双向浮动刀头可根据您的面部轮廓轻松调节

      双向浮动刀头可根据您的面部轮廓轻松调节

      该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

      直接用水冲洗

      直接用水冲洗

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降低

      流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降低

      该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。

      充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

      充电 1 小时即可获得 50 分钟的剃须时间

      每次充电后，节能、强劲的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

      具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

      用呵护皮肤的胡须造型器附件改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造造型。弧形尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      2 格电池指示，带旅行锁

      多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。旅行锁可防止产品意外开启。按任意按钮 3 秒钟即可启用旅行锁，因此，产品不会意外开启。当旅行锁开启时，会显示红色锁定符号。

      充电座确保剃须刀始终电量充沛，随时可以使用

      折叠式充电座适合放入很小的空间，您可以随时随地充电，同时便于旅行时随身携带。

      技术规格

      • 剃须性能

        智能贴合
        2D 智能贴合面部轮廓跟踪
        剃须系统
        • 双倍准确剃须系统
        • 升级双层刀片技术
        亲肤
        顺滑剃须系统
        胡须造型
        呵护皮肤的卡入式造型器

      • 操作简易

        充电
        • 1 小时
        • 充电式设计
        • 3 分钟快速充电可剃须 1 次
        剃须时间
        长达 50 分钟
        显示屏
        • 2 格电池指示
        • 电池电量充足指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        • 快速充电指示灯
        清洁
        水洗设计

      • 设计

        表面处理
        抛光铬装饰环

      • 附件

        旅行软袋
        柔软的便携袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 RQ11 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 充电座
      • 清洁刷
      • 电源线
      • 保护盖
      • 旅行盒

      查找额外附件？ 显示部件和附件

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品

            奖项