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Shaver series 9000 SensoTouch

干湿两用电动剃须刀

RQ1251/16
  • 完美的剃须体验 完美的剃须体验 完美的剃须体验
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    Shaver series 9000 SensoTouch 干湿两用电动剃须刀

    RQ1251/16

    完美的剃须体验

    作为我们先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1251 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,399.00
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    完美的剃须体验

    作为我们先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1251 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。 查看所有优势

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      完美的剃须体验

      配备 3D 智能贴合系统

      • 升级精确切剃系统和GyroFlex 3D智能贴合系统
      • 50 分钟无线使用/1 小时充电
      • 准确修剪器
      飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

      飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

      此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

      升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

      升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

      更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部较短须茬的圆孔。

      剃须刀采用升级双层刀片设计

      剃须刀采用升级双层刀片设计

      飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

      流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可降低刺激感

      流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可降低刺激感

      该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。

      防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如

      防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如

      方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须更加精确。

      呵护皮肤的准确修剪器

      呵护皮肤的准确修剪器

      为呵护皮肤精心设计的准确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出完美的须髭和鬓角。

      技术规格

      • 剃须性能

        智能贴合
        3D 智能贴合面部轮廓跟踪
        剃须系统
        • UltraTrack 升级精确切剃剃须刀头
        • 极速剃须刀头
        • 专利升级双层刀片技术
        卷发造型
        呵护皮肤的准确修剪器
        亲肤
        顺滑剃须系统

      • 操作简易

        充电
        • 1 小时
        • 充电式设计
        • 无线设计
        • 快速充电
        剃须时间
        长达 17 天
        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        • 旅行锁
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        水洗设计

      • 设计

        手柄
        • 细柄
        • 防滑手柄
        • 防滑手柄
        表面处理
        • 金属外框
        • LED 显示屏

      • 附件

        底座
        可折叠充电座
        旅行软袋
        精美旅行软袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖
        精美旅行盒
        Y

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        50  分钟
        自动电压
        100 - 240  伏
        待机功耗
        0.15  瓦
        最大功耗
        5.4  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每年使用 RQ12 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 充电座
      • 清洁刷
      • 电源线
      • 保护盖
      • 高效能清洁系统
      • 精美旅行软袋

      查找额外附件？ 显示部件和附件

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