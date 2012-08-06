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已停产

Shaver series 9000 SensoTouch干湿两用剃须刀

RQ1296/23

完美的剃须体验

作为我们迄今为止最先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1296CC 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。

查看所有优势
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

全球排名第一的电动剃须刀品牌1

配备 3D 智能贴合系统

完美的剃须体验

  • 升级精确切剃系统和GyroFlex 3D智能贴合系统

  • 60 分钟无线使用/1 小时充电

  • 高效能清洁系统

增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于彻底清洁的增强程序。

飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部最短须茬的圆孔。

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  1. 信息来源：欧睿信息咨询（上海）有限公司；家电行业数据库 2026 版本，以 2025 年各品牌电动身体剃须刀零售量（按” 件”）计，依据电动身体剃须刀的产品定义 