完美的剃须体验

作为我们迄今为止最先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1296CC 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。