SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切剃刀头剃掉每一根须发。