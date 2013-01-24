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Shaver series 9000 SensoTouch

干湿两用剃须刀

RQ1297/23
  • SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验 SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验 SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验
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    Shaver series 9000 SensoTouch 干湿两用剃须刀

    RQ1297/23

    SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

    作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头剃掉每一根须发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥13,610.00
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    SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

    作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头剃掉每一根须发。 查看所有优势

    SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

    作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头剃掉每一根须发。 查看所有优势

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      SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

      配备 3D 智能贴合系统

      • 升级精确切剃系统和GyroFlex 3D智能贴合系统
      • 60 分钟无线使用/1 小时充电
      • 修剪器和造型器
      • 增强型高效能清洁系统
      设计精美的纯手工镀金奢华剃须刀

      设计精美的纯手工镀金奢华剃须刀

      飞利浦为庆祝 SensoTouch 臻锋系列剃须刀的第 10 个百万销量，特别打造了卓越先进的黄金版 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。此限量版剃须刀由纯手工制造并且镀有 24 K黄金，以便您享受奢华的剃须体验。

      经认证的 24K 镀金限量版 SensoTouch 臻锋 3D 系列

      经认证的 24K 镀金限量版 SensoTouch 臻锋 3D 系列

      飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 黄金版带给您奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 SensoTouch 臻锋 3D 系列的手柄具有 24 K镀金。这款限量版剃须刀在荷兰制造，经过了严格的质量控制。

      飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

      飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

      此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

      升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

      升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发

      更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部最短须茬的圆孔。

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

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      该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

      SensoTouch 臻锋系列剃须刀具有升级双层刀片设计

      SensoTouch 臻锋系列剃须刀具有升级双层刀片设计

      飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

      具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

      具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

      呵护皮肤的卡入式胡须造型器可让您体验更多面部造型：适用于任何从 3 天长 0.5 毫米的胡须到 5 毫米的短胡须；弧形梳齿和可调节修剪梳可防止皮肤刺激。

      增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

      增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

      我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于清洁的增强程序。

      技术规格

      • 剃须性能

        面部轮廓跟踪
        3D 智能贴合面部轮廓跟踪
        剃须系统
        • UltraTrack 升级精确切剃剃须刀头
        • 极速剃须刀头
        • 专利升级双层刀片技术
        美发造型
        胡须造型器附件
        肌肤舒适
        顺滑剃须系统

      • 操作简易

        充电
        • 1 小时
        • 充电式设计
        • 快速充电
        • 不接电和接电均可使用
        剃须时间
        长达 20 天
        显示屏
        • 触摸屏控制
        • 全数字电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        干湿两用
        • 干湿两用
        • 高效能清洁系统
        清洁
        水洗设计
        增强型高效能清洁系统
        • 3 种清洁模式
        • 自动
        • 清洁、润滑和充电
        • 强力
        • 低耗能

      • 设计

        手柄
        • 细柄
        • 防滑手柄
        • 防滑手柄
        表面处理
        • 24K 镀金剃须刀
        • LED 显示屏
        颜色
        咖啡色

      • 附件

        底座
        可折叠充电座
        旅行软袋
        精美旅行软袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖
        增强型高效能清洁系统
        • 3 种清洁模式
        • 自动
        • 强力
        • 低耗能
        卡入式造型器

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        60  分钟
        自动电压
        100 - 240  伏
        待机功耗
        < 0.25  瓦
        最大功耗
        5.4  瓦

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每两年使用 RQ12 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 增强型高效能清洁系统
      • 充电座
      • 清洁刷
      • 电源线
      • 保护盖
      • 清洁液
      • 精美旅行软袋

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