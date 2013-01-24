包装盒中的其他物品
- 增强型高效能清洁系统
- 充电座
- 清洁刷
- 电源线
- 保护盖
- 清洁液
- 精美旅行软袋
SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验
作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头剃掉每一根须发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验
作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确切剃刀头剃掉每一根须发。 查看所有优势
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SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验
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飞利浦为庆祝 SensoTouch 臻锋系列剃须刀的第 10 个百万销量，特别打造了卓越先进的黄金版 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。此限量版剃须刀由纯手工制造并且镀有 24 K黄金，以便您享受奢华的剃须体验。
飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 黄金版带给您奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 SensoTouch 臻锋 3D 系列的手柄具有 24 K镀金。这款限量版剃须刀在荷兰制造，经过了严格的质量控制。
此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。
更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部最短须茬的圆孔。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。
呵护皮肤的卡入式胡须造型器可让您体验更多面部造型：适用于任何从 3 天长 0.5 毫米的胡须到 5 毫米的短胡须；弧形梳齿和可调节修剪梳可防止皮肤刺激。
我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于清洁的增强程序。
剃须性能
操作简易
设计
附件
功率
服务