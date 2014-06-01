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RQ1297/23
SensoTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验
作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensoTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切剃刀头剃掉每一根须发。
升级准确切剃系统和GyroFlex 3D智能贴合系统
60 分钟无线使用/1 小时充电
修剪器和造型器
增强型高效能清洁系统
飞利浦为庆祝 SensoTouch 臻锋系列剃须刀的第 10 个百万销量，特别打造了卓越先进的黄金版 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。此限量版剃须刀由纯手工制造并且镀有 24 克拉黄金，以便您享受最为奢华的剃须体验。
飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 黄金版带给您最为奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 SensoTouch 臻锋 3D 系列的手柄具有 24 克拉镀金。这款限量版剃须刀在荷兰独家制造，经过了严格的质量控制。
此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。
信息来源：欧睿信息咨询（上海）有限公司；家电行业数据库 2026 版本，以 2025 年各品牌电动身体剃须刀零售量（按” 件”）计，依据电动身体剃须刀的产品定义