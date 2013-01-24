每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
S5095/58
SW7700/67
SW6700/14
SP9860/13
S7970/26
S7735/55
S5536/09
S7950/18
SP9880/61
SP9861/13
S9188/88
S7980/68
S5580/68
S5570/43
SP9810/19
S5570/33
S8870/62
S7910/16
S5532/00
S5531/00
S5088/74
SW9700/67
SW5700/07
SP9863/14
S7732/50
S7731/40
S5620/12
S5551/27
S5533/08
S5380/04
S5535/05
S5370/04
您可以将转刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得持久的控油效果，焕发健康靓丽的肌肤
只需将刷子轻轻卡入您自己的兼容飞利浦剃须刀* 即可，便可将其打造成优异洁面设备。
由单根直径仅 50 微米的 32000 根纤维组成的丝般柔软的刷毛，可接触到所有不平整和难以触及的地方，如双手般温柔。
毛刷始终紧密贴合皮肤并触及不平整的地方
清洁
水洗设计
附件
设计
操作简易
SmartClick 附件