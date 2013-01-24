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SmartClick

卡入式控油洁面刷 Pro

RQ585/51
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  • 持久的控油效果 持久的控油效果 持久的控油效果
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    SmartClick 卡入式控油洁面刷 Pro

    RQ585/51
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    持久的控油效果

    随着时间的推移，飞利浦控油刷有助于显著减少脸部皮脂生成 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00
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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      持久的控油效果

      焕发健康靓丽的肌肤

      • 卡入式
      • 持久
      • 智能贴合
      控油洁面刷头

      控油洁面刷头

      您可以将转刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得持久的控油效果，焕发健康靓丽的肌肤

      SmartClick：只需轻轻卡入飞利浦剃须刀即可

      SmartClick：只需轻轻卡入飞利浦剃须刀即可

      只需将刷子轻轻卡入您自己的兼容飞利浦剃须刀* 即可，便可将其打造成优异洁面设备。

      丝般柔软的刷毛，如双手般温柔清洁

      丝般柔软的刷毛，如双手般温柔清洁

      由单根直径仅 50 微米的 32000 根纤维组成的丝般柔软的刷毛，可接触到所有不平整和难以触及的地方，如双手般温柔。

      可旋转面部轮廓跟踪持久贴合面部

      毛刷始终紧密贴合皮肤并触及不平整的地方

      规格亮点

      • 清洁

        水洗设计

      技术规格

      • 附件

        维护
        保护盖

      • 设计

        颜色
        黑色
        表面处理
        高光铬环

      • 操作简易

        清洁
        水洗设计

      • SmartClick 附件

        适合产品型号
        • Shaver series 9000 (S9xxx)
        • 7000 系列剃须刀 (S7xxx)
        • SensoTouch 臻锋 3D 系列 (RQ12xx)
        • SensoTouch 臻锋 2D 系列 (RQ11xx)
        • Arcitec 睿锋系列 (RQ10xx)

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          奖项

          • 根据外部试验结果（30 位亚洲男性受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比
          • 兼容 RQ330、RQ331、RQ350、RQ351、RQ360、RQ361、RQ370、RQ371