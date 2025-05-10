搜索词

  • 一滑即开，净享不凡 一滑即开，净享不凡 一滑即开，净享不凡

    Shaver 700 Series 电动便携剃须刀

    RQ901/06

    一滑即开，净享不凡

    飞利浦 S700 系列集高端的设计与卓越剃须性能于一身。其外形小巧的设计是日常、出行等场合的理想之选。

    查看所有优势

    Shaver 700 Series 电动便携剃须刀

    相似产品

    See all 旅行剃须刀

    一滑即开，净享不凡

    给您高端、卓越、便捷的剃须体验

    • 提拉切剃系统
    • 双轨精钢精准切剃系统
    • 4D 浮动刀头
    • 随附鼻毛修剪器
    将须发从根部轻柔提起再精确切剃

    将须发从根部轻柔提起再精确切剃

    双维立体切剃，趋近肌肤0.00mm*，深入胡须，从根层剃须。

    V型双轨自研磨刀片

    V型双轨自研磨刀片

    双轨齐下，配合48片欧洲进口V型自研磨刀片，长短须利落剃净。

    马达动力强劲

    马达动力强劲

    劲能马达，每分钟4,000,000次切剃**，一次剃净，顺滑贴面。

    4D 浮动刀头适应多种脸部轮廓

    4D 浮动刀头适应多种脸部轮廓

    配备 4D 浮动刀头，可减少皮肤刺激，即使难剃部位如下颚、人中等部位也可轻松应对***，带来舒适的剃须体验。

    轻松修剪鼻毛

    轻松修剪鼻毛

    随身携带的 2 合 1 理容套装，满足您的出行需求。鼻毛修剪器，让你体验剃须刀的多功能性。只需简单卡入配件，即可修剪多余的鼻毛或剃除耳毛。

    LED呼吸灯效

    LED呼吸灯效

    全新的飞利浦便携式剃须刀专为品质男士设计，配置五枚独立的LED灯珠，可捕捉手指在滑动开关的轨迹并放大灯带的光芒，营造沉浸式的剃须体验。 此外，当剃须刀进行充电的时候，呼吸灯效也会提示正在充电。

    配备强劲锂电池

    配备强劲锂电池

    体验高性能的锂电池带来的便利，一次充电，可使用约80分钟 ****。充电时间仅需1小时，让准备工作更轻松简单。需要紧急剃须？只需插上电源3分钟，就能获得足够的电量进行一次全面剃须****。

    经久耐用的剃须刀

    经久耐用的剃须刀

    我们的剃须刀经过严格测试，确保能满足个性化的需求，提供稳定耐用的性能。我们精准耐用的自研磨刀片，让您每天享受持久如新的剃须体验。

    实用又有品质感的出行收纳包

    实用又有品质感的出行收纳包

    便携的出行收纳包可确保您的剃须刀安全有序的放置。这款收纳包设计时尚，不仅可以用来收纳，更是潮流单品。

    干湿两用 IPX7级防水

    干湿两用 IPX7级防水

    可根据您的需要调整您的剃须方式。无论您喜欢方便舒适的干剃，还是与泡沫和凝胶搭配以获得清爽的湿剃。我们的剃须刀都能满足您的需求。

    USB-A 充电线，不随附电源适配器

    USB-A 充电线，不随附电源适配器

    在飞利浦，我们坚持可持续发展理念。我们的目标是减少浪费，最大限度地减少投入市场的USB 适配器数量。 如果您需要适配器，可通过 www.philips.com/support 获取适配的装置。

    技术规格

    • 附件

      附件
      Nose trimmer
      旅行和存放
      收纳盒

    • 功率

      自动电压
      5 V
      电池类型
      Li-ion
      充电
      1 hour full charge
      使用时间
      60 minutes

    • 设计

      颜色
      Taubenblau
      把手
      Ergonomic grip & handle

    • 服务

      保修
      2 years
      替换刀头
      Replace every 2 yrs with SH91

    • 剃须性能

      智能贴合
      4D Floating Heads
      剃须系统
      双轨精钢精准刀片*

    • 操作简易

      清洁
      Fully washable
      干湿两用
      Wet and dry use
      显示屏
      Light ring
      开/关方法
      Swipe

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • *基于飞利浦V型双层精准刀片的提拉切剃系统，提拉毛发后剃须的刀片贴肤程度。由飞利浦内部实验室数据测试得知。
    • **数据来源于飞利浦合作实验室对剃须刀转数测试结果计算所得。
    • ***94%使用者表示即使难剃部位也可轻松剔净，源自第三方调研机构益普索对80名中国男士的测试结果，实际效果因人而异。
    • ****数据来源于飞利浦合作实验室，按照每天使用30秒计算，具体使用时间因人而异。一次全面的剃须在本测试中指约3分钟，具体使用时间因人而异。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。