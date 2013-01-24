轻松、洁净剃须
Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松、洁净剃须
Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势
轻松、洁净剃须
Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松、洁净剃须
Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势
提供 45+ 分钟使用时间 – 剃须约 15 次 – 充电 10 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
Flex 剃须刀头能够 3 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴等死角部位也可洁净剃须。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的自动研磨刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，让您的皮肤免受划伤和割伤。
只需取下剃须刀头，在水龙头下冲洗即可
剃须性能
功率
操作简易
设计
服务