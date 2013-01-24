主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Shaver series 1000

飞利浦1000系列干湿两用电动剃须刀

S1060/04
  • 轻松、洁净剃须 轻松、洁净剃须 轻松、洁净剃须
    -{discount-value}

    Shaver series 1000 飞利浦1000系列干湿两用电动剃须刀

    S1060/04

    轻松、洁净剃须

    Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥219.00

    Shaver series 1000 飞利浦1000系列干湿两用电动剃须刀

    轻松、洁净剃须

    Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势

    轻松、洁净剃须

    Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥219.00

    Shaver series 1000 飞利浦1000系列干湿两用电动剃须刀

    轻松、洁净剃须

    Shaver Series 1000 以优惠的价格为您带来轻松、洁净的剃须体验。3 向 Flex 剃须刀头结合自动磨锐精密刀片，确保贴面剃须，不拉扯须发**根据第三方消费者调研结果 查看所有优势

    相似产品

    See all series-shavers

      轻松、洁净剃须

      90% 的消费者体验后表示不会拉扯胡须*

      • 自动研磨刀片
      • 45 分钟无线使用/10 小时充电
      • 可水洗剃须刀
      • 3 向 Flex 剃须刀头
      充电 10 小时后，可获得 45 分钟无线剃须时间

      充电 10 小时后，可获得 45 分钟无线剃须时间

      提供 45+ 分钟使用时间 – 剃须约 15 次 – 充电 10 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

      刀头可 3 向转动，轻松剃除各曲线处的胡须

      刀头可 3 向转动，轻松剃除各曲线处的胡须

      Flex 剃须刀头能够 3 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴等死角部位也可洁净剃须。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      自动研磨准确刀片可提供可靠的洁净剃须

      获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的自动研磨刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，让您的皮肤免受划伤和割伤。

      可在水龙头下冲洗的防水剃须刀

      只需取下剃须刀头，在水龙头下冲洗即可

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 舒适切剃刀片系统
        • 自动研磨刀片
        智能贴合
        3 向 Flex 剃须刀头

      • 功率

        使用时间
        45 分钟/15 次剃须
        充电
        10 小时充满电
        电池类型
        镍氢电池
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        2  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 操作简易

        清洁
        可全身水洗
        干湿两用
        干湿两用
        显示屏
        充电显示灯
        工作中
        • 无线使用
        • 使用前拔掉插头

      • 设计

        颜色
        巧克力棕色

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH30 更换一次

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 90% 的消费者体验后表示不会拉扯胡须 - 2016 年在中国进行的一项测试