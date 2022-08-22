搜索词

S3000 Series

剃须刀 S3608/10

S3608
  • 舒适持久、始终如一的剃须效果 舒适持久、始终如一的剃须效果 舒适持久、始终如一的剃须效果
    -{discount-value}

    S3000 Series 剃须刀 S3608/10

    S3608

    舒适持久、始终如一的剃须效果

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势

    S3000 Series 剃须刀 S3608/10

    舒适持久、始终如一的剃须效果

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势

    舒适持久、始终如一的剃须效果

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势

    S3000 Series 剃须刀 S3608/10

    舒适持久、始终如一的剃须效果

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势

    相似产品

    See all 系列剃须刀

      舒适持久、始终如一的剃须效果

      舒适持久的效果，始终如一

      • 干净剃须，不会拉扯
      5 向 Flex 剃须刀头

      5 向 Flex 剃须刀头

      这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。

      切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

      切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

      与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

      40 分钟无线剃须**

      40 分钟无线剃须**

      充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用**。

      智能马达控制可自动调节剃须刀动力

      飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。

      可在洗浴或未洗浴时使用，可与啫喱搭配使用，也可直接使用

      本款剃须与修剪二合一设备防水，干湿两用，也可与啫喱搭配使用。您可以选择：在洗浴或未洗浴时，剃须并修剪。

      技术规格

      • 充电装置

        工作时间
        40 分钟
        无线剃须时间长达 40 分钟
        快速充电
        5 分钟快速充电可剃须 1 次

      • 剃须系统

        全身水洗

      • 附件

        保护盖

      • 设计

        手柄
        马里布蓝和黑色
        表面处理
        LED 显示屏

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。