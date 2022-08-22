S3000 Series 剃须刀 S3608/10
舒适持久、始终如一的剃须效果
飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势
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S3000 Series 剃须刀 S3608/10
舒适持久、始终如一的剃须效果
舒适持久的效果，始终如一
智能马达控制可自动调节剃须刀动力
飞利浦智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。
5 向 Flex 剃须刀头
这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。
切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
40 分钟无线剃须**
充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用**。
可在洗浴或未洗浴时使用，可与啫喱搭配使用，也可直接使用
本款剃须具有防水功能，可干湿两用，也可与啫喱搭配使用。您可以选择：在洗浴或未洗浴时，剃须并修剪。
技术规格
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充电装置
- 无线剃须时间长达 40 分钟
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是
- 工作时间
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40 分钟
- 快速充电
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5 分钟快速充电可剃须 1 次
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剃须系统
- 全身水洗
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是
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附件
- 保护盖
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是
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设计
- 把手
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马里布蓝和黑色
- 表面处理
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LED 显示屏
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服务
- 2 年保修
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是
- 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。
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