舒适持久、始终如一的剃须效果
飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适持久、始终如一的剃须效果
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舒适持久、始终如一的剃须效果
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舒适持久、始终如一的剃须效果
飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果 查看所有优势
这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用**。
飞利浦的智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。
本款剃须与修剪二合一设备防水，干湿两用，也可与啫喱搭配使用。您可以选择：在洗浴或未洗浴时，剃须并修剪。
充电装置
剃须系统
附件
设计
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