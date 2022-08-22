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  • 舒适持久、始终如一的剃须效果 舒适持久、始终如一的剃须效果 舒适持久、始终如一的剃须效果

    S3000 Series 剃须刀 S3608/10

    S3608

    舒适持久、始终如一的剃须效果

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的智能电源控制技术与 5 向 Flex 刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果

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    S3000 Series 剃须刀 S3608/10

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    智能马达控制可自动调节剃须刀动力

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    飞利浦智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。

    5 向 Flex 剃须刀头

    5 向 Flex 剃须刀头

    这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

    40 分钟无线剃须**

    40 分钟无线剃须**

    充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用**。

    可在洗浴或未洗浴时使用，可与啫喱搭配使用，也可直接使用

    可在洗浴或未洗浴时使用，可与啫喱搭配使用，也可直接使用

    本款剃须具有防水功能，可干湿两用，也可与啫喱搭配使用。您可以选择：在洗浴或未洗浴时，剃须并修剪。

    技术规格

    • 充电装置

      无线剃须时间长达 40 分钟
      工作时间
      40 分钟
      快速充电
      5 分钟快速充电可剃须 1 次

    • 剃须系统

      全身水洗

    • 附件

      保护盖

    • 设计

      把手
      马里布蓝和黑色
      表面处理
      LED 显示屏

    • 服务

      2 年保修

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