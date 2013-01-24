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Shaver series 5000

电动剃须刀

S5110/04
  • 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速 剃须既贴面又快速
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    Shaver series 5000 电动剃须刀

    S5110/04

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,199.00
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      剃须既贴面又快速

      • MultiPrecision 刀片系统
      • 5 向 Flex 剃须刀头
      • 卡入式准确修剪器
      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      1 格电池电量和旅行锁指示

      1 格电池电量和旅行锁指示

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 1 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

      40 分钟无线剃须

      40 分钟无线剃须

      充电 1 小时，您将获得 40 多分钟的使用时间，约剃须 13 次。也可以选择插电剃须。

      1 小时充电时间

      1 小时充电时间

      得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • MultiPrecision 刀片系统
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头

      • 附件

        卡入式
        准确修剪器
        维护
        保护盖

      • 操作简易

        显示屏
        • 1 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电显示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        清洁
        可全身水洗
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作
        颜色
        炭灰色-梭子鱼白

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏
        电池类型
        锂离子
        使用时间
        40 分钟/13 次剃须
        充电
        • 充电式设计
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次

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      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

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