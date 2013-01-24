亲肤顺滑 舒适剃须
飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
亲肤顺滑 舒适剃须
飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。
亲肤顺滑 舒适剃须
飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
亲肤顺滑 舒适剃须
飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。
碳素框架设计，机身轻便牢固，易于使用，优化触感和避震性能。
18片迷你刀片，弧形刀盖和圆润刀头，顺滑剃须并能减少皮肤损伤，专为舒适高效剃须设计。
四向旋转刀头，54度*广角浮动，贴合每寸肌肤，征服难剃区域包括下巴和颈部。 *纵向浮动18度，横向浮动36度，共54度。
圆润刀头，显著减少皮肤与须刀间摩擦，带来舒适剃须体验。
轻松水洗，方便卫生。
弧形刀盖，保护皮肤不被划伤，带来舒适剃须体验。
嵌入式刀盖和皮肤保护环减少剃须时面部的摩擦损伤。
镍氢电池拥有强劲续航能力，充电十小时可持续使用20分钟。
剃须性能
操作简易
设计
功率
服务
性能