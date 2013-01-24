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Shaver series 500

飞利浦500系列电动剃须刀

S528
  • 亲肤顺滑 舒适剃须 亲肤顺滑 舒适剃须 亲肤顺滑 舒适剃须
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    Shaver series 500 飞利浦500系列电动剃须刀

    S528

    亲肤顺滑 舒适剃须

    飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。

    官方建议零售价: ￥349.00

    Shaver series 500 飞利浦500系列电动剃须刀

    亲肤顺滑 舒适剃须

    飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。

    亲肤顺滑 舒适剃须

    飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。

    官方建议零售价: ￥349.00

    Shaver series 500 飞利浦500系列电动剃须刀

    亲肤顺滑 舒适剃须

    飞利浦全新500系列剃须刀，拥有舒适切剃系统及“顺翼”贴面科技，贴合每寸肌肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。

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      亲肤顺滑 舒适剃须

      舒适肌肤，高效剃须 *(与飞利浦传统两头须刀相比）

      防滑手柄：符合人体工学，容易拿握

      防滑手柄：符合人体工学，容易拿握

      碳素框架设计，机身轻便牢固，易于使用，优化触感和避震性能。

      18片迷你刀片，弧形刀盖和圆润刀头

      18片迷你刀片，弧形刀盖和圆润刀头

      18片迷你刀片，弧形刀盖和圆润刀头，顺滑剃须并能减少皮肤损伤，专为舒适高效剃须设计。

      “顺翼”科技为你带来亲肤贴面体验

      “顺翼”科技为你带来亲肤贴面体验

      四向旋转刀头，54度*广角浮动，贴合每寸肌肤，征服难剃区域包括下巴和颈部。 *纵向浮动18度，横向浮动36度，共54度。

      圆润刀头显著减少皮肤与须刀间摩擦

      圆润刀头显著减少皮肤与须刀间摩擦

      圆润刀头，显著减少皮肤与须刀间摩擦，带来舒适剃须体验。

      轻松水洗，方便卫生

      轻松水洗，方便卫生

      轻松水洗，方便卫生。

      弧形刀盖保护皮肤不被划伤

      弧形刀盖，保护皮肤不被划伤，带来舒适剃须体验。

      低摩擦皮肤保护设计减少剃须时面部的摩擦损伤

      嵌入式刀盖和皮肤保护环减少剃须时面部的摩擦损伤。

      可持续使用20分钟

      镍氢电池拥有强劲续航能力，充电十小时可持续使用20分钟。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        舒适切剃系统
        面部轮廓贴合模式
        四向旋转刀头

      • 操作简易

        显示屏
        适配器带有充电指示灯
        充电
        • 充电式设计
        • 电源插头/电源线
        充电时间
        10 小时
        剃须时间
        长达 20 分钟

      • 设计

        手柄
        黑色

      • 功率

        供电类型
        镍氢电池
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.1  瓦
        最大功耗
        2  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH30 更换一次

      • 性能

        卫生
        全身水洗

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