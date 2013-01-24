流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度
专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度
专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势
在参加测试的男士中，85% 的人表示涂有微珠涂层的 Comfort Ring 减少了与皮肤的摩擦*。这种涂层由成千上万颗细如粉末的微珠组成，这些微珠形成了低阻力的柔软表面。因此，这种剃刀可毫不费力地滑过面部，较大程度地减少刺激。让您的皮肤光滑舒适。
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，实现肌肤压力较小。
专门设计的刀片在贴近皮肤切剃长须、短须和贴肤生长的须发时，可保护皮肤不受伤害。刀槽的设计可将须发定位在理想的切剃位置，以便小心剃须，而不伤害皮肤的表层。
直观显示屏显示相关信息：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片恒久耐用，仅需每 2 年更换一次。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
用呵护皮肤的准确修发器打造多样化造型。其非常适合维护须髭和修剪鬓角。
剃须性能
附件
功率
操作简易
设计
服务