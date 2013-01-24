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Shaver series 7000

干湿两用电动剃须刀

S7950/18
  • 即使在敏感肌肤上也可贴面剃须 即使在敏感肌肤上也可贴面剃须 即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
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    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7950/18

    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势

    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势

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      即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

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      • 智能胡须感应系统
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      个人剃须计划，缓解您特殊的皮肤问题

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      充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

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      1 小时充电时间

      1 小时充电时间

      高效节能的锂离子电池只需 1 小时即可为剃须刀充满电

      技术规格

      • 剃须性能

        亲肤
        • 微珠舒适圈
        • 个人剃须计划
        • 智能胡须感应系统
        剃须系统
        温和精准刀片
        智能贴合
        多向轮廓跟踪剃须

      • 软件

        App
        GroomTribe
        智能手机兼容性
        与一系列 iPhone 和 Android™ 设备兼容。有关详细信息，请访问 philips.com/s7000-support。
        蓝牙®
        版本 4.1，距离 10m

      • 操作简易

        显示屏
        • “拔出插头即可使用”指示
        • 1 格电池指示
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        可全身水洗
        工作中
        只能无线操作

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        0.15  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头 SH70
        每 2 年更换一次
        替换刷 RQ560
        每 3-6 个月更换一次

      • 附件

        卡入式
        • 准确修剪器
        • 洁面刷
        维护
        清洁刷
        旅行软袋
        旅行盒

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