要了解兼容性，请认准支持设备上的 Qi 徽标（如左下图所示）。Qi 徽标可能印在设备、包装或用户手册上。带有 Qi 徽标的设备可实现互操作。充电座并非总是能与不带 Qi 徽标的设备或附件 100% 配合工作。