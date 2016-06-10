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高级个人护理体验
为您推荐全新飞利浦“高级男士护理套件”——一款可提供高级个人护理体验的多功能一体化解决方案，为您提供剃须、肌肤及口腔护理所需。
IconiQ 特别版剃须刀
DiamondClean 声波震动牙刷
无线充电
一个无线充电座可为您所有支持 Qi 的设备充电，包括支持 Qi 的智能手机。
V 型切剃系统可将每根须发轻柔定位于理想切剃位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤始终保持良好状况。
全新 8 向灵活刀头，贴合脸形，每一次来回更省力。独立动作，更少来回即可切剃较普通剃须刀多 20% 以上的须发，为您带来洁净剃须体验。
要了解兼容性，请认准支持设备上的 Qi 徽标（如左下图所示）。Qi 徽标可能印在设备、包装或用户手册上。带有 Qi 徽标的设备可实现互操作。充电座并非总是能与不带 Qi 徽标的设备或附件 100% 配合工作。
有第三方供应商销售通过 Qi 认证的智能手机套。这些手机套可能带有 Qi 徽标，能确保其与充电座配合工作。有很多无线充电附件未经授权或未经过测试。这些附件不带 Qi 徽标，或无法与充电座配合工作。
用充电座充电可能会比用有线充电器慢。这是由于随附的电源适配器的限制所致。
更少来回即可贴面切剃 30% 须发—— 对比 SensoTouch
卡入式洁面刷 - 根据外部临床试验结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比
比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑