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高级男士护理套件

S8880/68
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      与单单用手洗脸相比，洁面效果显著*。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤不油腻、洁净、清新、靓丽。

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      在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。

      5 种刷牙模式为您量身打造细腻的清洁护理

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      5 种刷牙模式为您量身打造细腻的清洁护理（干净、洁白、敏感护理、牙龈保健、深层清洁）。

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      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • V 型精准切剃系统
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        干湿两用

      • 清洁效能

        速度
        牙刷每分钟震动达 31,000 次
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        1 周内实现牙齿美白
        提醒功能
        Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

      • 模式

        清洁
        实现每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑
        深层清洁
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      • 附件

        无线充电
        • 充电适配器 (IPX4)
        • 无线充电座 (IPX7)
        卡入式
        • 控油洁面刷
        • 胡须造型器
        牙刷头
        2 个 DiamondClean 标准刷头
        旅行软袋
        柔软的便携袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖
        • 工具架

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量不足指示灯
        • 带蜂鸣器的充电指示灯
        清洁
        全身水洗
        USB 接口
        支持 USB 接口
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头

      • 设计

        旋转开关
        手柄颜色
        哑光魔法黑
        开/关按钮颜色
        阳极抛光铝金属黑色
        聚光色
        玫瑰金

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        • 长达 2 周剃须
        • 牙刷使用长达 3 周
        充电
        • 2 小时充满电
        • 快速充电可满足一次剃须所需的电量
        • 牙刷充电 12 小时
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 无线充电座
      • 卡入式洁面刷
      • 卡入式胡须造型器
      • 2 个 DiamondClean 标准刷头

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            • 要了解兼容性，请认准支持设备上的 Qi 徽标（如左下图所示）。Qi 徽标可能印在设备、包装或用户手册上。带有 Qi 徽标的设备可实现互操作。充电座并非总是能与不带 Qi 徽标的设备或附件 100% 配合工作。
            • 有第三方供应商销售通过 Qi 认证的智能手机套。这些手机套可能带有 Qi 徽标，能确保其与充电座配合工作。有很多无线充电附件未经授权或未经过测试。这些附件不带 Qi 徽标，或无法与充电座配合工作。
            • 用充电座充电可能会比用有线充电器慢。这是由于随附的电源适配器的限制所致。
            • 更少来回即可贴面切剃 30% 须发—— 对比 SensoTouch
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