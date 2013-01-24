声波技术，带来高效清洁

每分钟震动次数超过 31,000 次，飞利浦 Sonicare 电动牙刷可实现看得到和感受得到的高效清洁效果。声波技术的流动洁力可驱动水流深入牙缝之间和牙龈周围。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。