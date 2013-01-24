包装盒中的其他物品
- 无线充电座
- 卡入式洁面刷
- 卡入式胡须造型器
- 2 个 DiamondClean 标准刷头
无线充电技术可为您的所有个人护理设备充电，甚至包括智能手机。
V 型切剃系统可将每根须发定位于精准切剃位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤始终保持良好状况。
全新 8 向灵活刀头，贴面感应科技，每一次来回更省力。独立动作，更少来回即可切剃较普通剃须刀多 20% 以上的须发，为您带来洁净剃须体验。
与单单用手洗脸相比，洁面效果显著*。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤不油腻、洁净、清新、靓丽。
用卡入式胡须造型器附件改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造多样造型。弧形齿梳和修剪梳可防止刺激皮肤。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱进行湿剃。
每分钟震动次数超过 31,000 次，飞利浦 Sonicare 电动牙刷可实现看得到和感受得到的高效清洁效果。声波技术的流动洁力可驱动水流深入牙缝之间和牙龈周围。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。
在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
5 种刷牙模式为您量身打造细腻的清洁护理（干净、洁白、敏感护理、牙龈保健、深层清洁）。
刷状剃须刀因形状贴合手掌心，易于旋转剃须刀，从而达到出色的剃须效果。
此款剃须刀具有十分精致的细节，例如色彩跟纹理表面的雅致结合。
剃须性能
清洁效能
模式
附件
操作简易
设计
功率
服务
SH90/81