Shaver 700 Series 电动便携剃须刀
一滑即开，净享不凡
飞利浦 S700 系列集高端的设计与卓越剃须性能于一身。其外形小巧的设计，是日常、出行等场合的理想之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver 700 Series 电动便携剃须刀
一滑即开，净享不凡
给您高端、卓越、便捷的剃须体验
- 提拉切剃系统
- 双轨精钢精准切剃系统
- 4D 浮动刀头
- 随附鼻毛修剪器
将须发从根部轻柔提起再精确切剃
双维立体切剃，趋近肌肤0.00mm*，深入胡须，从根层剃须。
V型双轨自研磨刀片
双轨齐下，配合48片欧洲进口V型自研磨刀片，长短须利落剃净。
马达动力强劲
劲能马达，每分钟4,000,000次切剃**，一次剃净，顺滑贴面。
4D 浮动刀头适应多种脸部轮廓
配备 4D 浮动刀头，可减少皮肤刺激，即使难剃部位如下颚、人中等部位也可轻松应对***，带来舒适的剃须体验。
使用鼻毛修剪附件去除鼻毛和耳毛
在旅途中只需携带 2 合 1 梳妆套装。使用鼻毛修剪附件便可体验剃须刀的更多功能。只需卡入附件，即可修剪多余鼻毛和耳毛。
LED呼吸灯效
全新的飞利浦便携式剃须刀专为品质男士设计，配置五枚独立的LED灯珠，可捕捉手指在滑动开关的轨迹并放大灯带的光芒，营造沉浸式的剃须体验。
此外，当剃须刀进行充电的时候，呼吸灯效也会提示正在充电。
配备强劲锂电池
体验高性能的锂电池带来的便利，一次充电，可使用约80分钟
****。充电时间仅需1小时，让准备工作更轻松简单。需要紧急剃须？只需插上电源3分钟，就能获得足够的电量进行一次全面剃须****。
经久耐用的剃须刀
我们的剃须刀经过严格测试，确保能满足个性化的需求，提供稳定耐用的性能。我们精准耐用的自研磨刀片，让您每天享受持久如新的剃须体验。
出行收纳包用于存放和保护剃须刀
便捷的出行收纳包可确保您的梳妆用品收纳有序，不会遗失。设计时尚，不只是存放。
方便的干式剃须或清爽的湿剃
干湿两用剃须刀可满足您的剃须需求。无论您是喜欢舒适的干式剃须，或使用凝胶或泡沫的清爽湿剃，我们的剃须刀都可满足您的需求。具有 IPX7 防水性能，可在自来水下轻松清洁。
绿色环保
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
技术规格
-
附件
- 附件
-
Nose trimmer
- 旅行和存放
-
收纳盒
-
功率
- 自动电压
-
5 V
- 电池类型
-
Li-ion
- 使用时间
-
60 minutes
- 充电
-
1 hour full charge
-
设计
- 颜色
-
Charcoal
- 把手
-
Ergonomic grip & handling
-
服务
- 保修
-
2 years
- 替换刀头
-
Replace every 2 yrs with SH91
-
剃须性能
- 智能贴合
-
4D Floating Heads
- 剃须系统
-
双轨精钢精准刀片*
-
操作简易
- 清洁
-
Fully washable
- 干湿两用
-
Wet and dry use
- 显示屏
-
Light ring
- 开/关方法
-
Swipe
- *基于飞利浦V型双层精准刀片的提拉切剃系统，提拉毛发后剃须的刀片贴肤程度。由飞利浦内部实验室数据测试得知。
- **数据来源于飞利浦合作实验室对剃须刀转数测试结果计算所得。
- ***94%使用者表示即使难剃部位也可轻松剔净，源自第三方调研机构益普索对80名中国男士的测试结果，实际效果因人而异。
- ****数据来源于飞利浦合作实验室，按照每天使用30秒计算，具体使用时间因人而异。一次全面的剃须在本测试中指约3分钟，具体使用时间因人而异。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。