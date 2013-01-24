包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 精美旅行软袋
时时卓越剃须
Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的轮廓跟踪技术贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入准确切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时时卓越剃须
Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的轮廓跟踪技术贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入准确切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势
实现卓越贴面剃须。V 型准确切剃系统可将每根须发轻柔定位于良好剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。减少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持杰出状态。
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
卡入呵护皮肤的准确修剪器，完成您的造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯
我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务
SH90/81
SC51/51