包装盒中的其他物品
- 卡入式胡须造型器
- 精美旅行软袋
时时理想剃须
Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的轮廓跟踪技术贴合面部轮廓，V型切剃系统将胡须引入精准切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时时理想剃须
Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的轮廓跟踪技术贴合面部轮廓，V型切剃系统将胡须引入精准切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势
实现理想贴面剃须。V 型精准切剃系统可将每根须发轻柔定位于良好剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。减少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持卓越状态。
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。
使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和而干净的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
用卡入式胡须造型器附件改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪理想短茬、整齐的胡须，打造理想造型。弧形齿梳和修剪梳可防止刺激皮肤。
直观显示屏显示相关信息，理想呈现剃须刀的性能：- 5 级电池电量和旅行锁指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯
我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务
SH90/81
SC51/51