包装盒中的其他物品
- 升级版高效智能清洁系统
- 清洁滤芯
- 卡入式准确修剪器
- 精美旅行软袋
实现完美贴面剃须。V 型精准切剃系统可将每根须发轻柔定位于理想剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持理想状态。
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。
在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
只需轻触按钮，升级版高效智能清洁系统即可对剃须刀清洁、润滑、干燥及充电，从而每天保持理想性能。
卡入呵护皮肤的准确修剪器，完成您的造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 5 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯
现在凭借所有飞利浦剃须刀更出色的电池寿命，充电系统为您提供两种方便选项：一次充电 1 小时，运行 60 分钟或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均只能在无绳模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
剃须性能
附件
易于使用
设计
功率
服务