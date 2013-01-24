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Shaver series 9000

飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

S9551/26
  • 时时卓越剃须 时时卓越剃须 时时卓越剃须
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    Shaver series 9000 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    S9551/26

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们先进的剃须刀。出众的轮廓跟踪技术极其贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入理想切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

    Shaver series 9000 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们先进的剃须刀。出众的轮廓跟踪技术极其贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入理想切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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    Shaver 9000 是我们先进的剃须刀。出众的轮廓跟踪技术极其贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入理想切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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    时时卓越剃须

    Shaver 9000 是我们先进的剃须刀。出众的轮廓跟踪技术极其贴合面部轮廓，V 型切剃系统能将胡须引入理想切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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      时时卓越剃须

      一次即可剃除较普通剃须刀多 20% 以上的胡须*

      • V型切剃系统
      • 8 向轮廓跟踪剃须刀头
      • 升级版高效智能清洁系统
      • 卡入式准确修剪器
      刀片精准引导须发进入理想位置，实现贴面剃须

      刀片精准引导须发进入理想位置，实现贴面剃须

      实现完美贴面剃须。V 型精准切剃系统可将每根须发轻柔定位于理想剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持理想状态。

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

      8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

      高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

      只需轻触按钮，升级版高效智能清洁系统即可对剃须刀清洁、润滑、干燥及充电，从而每天保持理想性能。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入呵护皮肤的准确修剪器，完成您的造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      直观图标令功能简单易用

      直观图标令功能简单易用

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 5 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

      充电 1 小时后，可获得 60 分钟无线剃须时间

      充电 1 小时后，可获得 60 分钟无线剃须时间

      现在凭借所有飞利浦剃须刀更出色的电池寿命，充电系统为您提供两种方便选项：一次充电 1 小时，运行 60 分钟或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均只能在无绳模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      提供 2 年保修

      提供 2 年保修

      我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。

      技术规格

      • 剃须性能

        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        干湿两用
        剃须系统
        • V 型精准切剃系统
        • 升级双层刀片设计
        个性化舒适设置
        “敏感-正常-快速”设置

      • 附件

        升级版高效智能清洁系统
        • 清洁
        • 干燥
        • 充电
        • 润滑
        • 清洁滤芯（随附）
        卡入式
        准确修剪器
        旅行软袋
        旅行盒
        底座
        非充电支架

      • 易于使用

        显示屏
        • 5 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        清洁
        可全身水洗

      • 设计

        颜色
        Argus
        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        60 分钟/20 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电可满足一次剃须所需的电量
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.1  瓦
        最大功耗
        9  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 升级版高效智能清洁系统
      • 清洁滤芯
      • 卡入式准确修剪器
      • 精美旅行软袋

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            • 剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须 - 与 SensoTouch 臻锋系列相比