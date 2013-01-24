包装盒中的其他物品
- 收藏防伪认证书
- 高端版高效智能清洁系统
- 清洁滤芯
- 卡入式胡须造型器
- 卡入式洁面刷
- 精美旅行软袋
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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精美隽永的黄金版剃须刀，赋予新 Shaver series 9000 惊世荣耀。此限量版剃须刀采用 24K 金手工打造，只为给您带来奢华的剃须体验。
飞利浦 Series 9000 黄金版带给您奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 Shaver series 9000 的手柄具有 24 克拉镀金。这款限量版剃须刀在荷兰制造，经过了严格的质量控制。
V 型准确切剃系统，无论是平伏的须发还是不同长度的胡茬，都可准确定位于良好切剃位置。贴近皮肤 30% ，减少剃须来回即可完成剃须，让您的皮肤始终保持良好状态。
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。
使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫，享受清新净爽的湿剃。
Smartclick 胡须造型器具有 5 档长度设定（0.5-5 毫米），可准确控制胡须，为您打造全新的面部造型。此外，实验表明，与用手洗脸相比，SmartClick 洁面刷洁面效果显著，可令油性肌肤如获新生，焕发神采**。
只需轻触按钮，即可通过高效智能清洁系统高端版实现剃须刀的清洁、润滑、干燥及充电，每日使用，始终保持剃须刀多种性能。高级用户界面可显示高效智能清洁周期的每一个步骤。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务
SH90/81
SC51/51