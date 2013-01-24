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Shaver series 9000

干湿两用电动剃须刀

S9988/68
  • 每次剃须滑动都带来卓越感受 每次剃须滑动都带来卓越感受 每次剃须滑动都带来卓越感受
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    Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

    S9988/68

    每次剃须滑动都带来卓越感受

    Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的贴面感应科技贴合面部轮廓，V 型切剃系统将胡须引入切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥18,888.00
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    Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

    每次剃须滑动都带来卓越感受

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    每次剃须滑动都带来卓越感受

    Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的贴面感应科技贴合面部轮廓，V 型切剃系统将胡须引入切剃位置，实现贴面的切剃效果。 查看所有优势

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      每次剃须滑动都带来卓越感受

      每一次滑动，可切剃 20% 更多胡须*

      • V型准确切剃系统
      • 50分钟剃须时间/1小时充电
      • 胡须造型器和洁面刷
      • 高效智能清洁系统高端版
      设计精美的纯手工镀金奢华剃须刀

      设计精美的纯手工镀金奢华剃须刀

      精美隽永的黄金版剃须刀，赋予新 Shaver series 9000 惊世荣耀。此限量版剃须刀采用 24K 金手工打造，只为给您带来奢华的剃须体验。

      官方认证 24K 镀金限量版剃须刀

      官方认证 24K 镀金限量版剃须刀

      飞利浦 Series 9000 黄金版带给您奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 Shaver series 9000 的手柄具有 24 克拉镀金。这款限量版剃须刀在荷兰制造，经过了严格的质量控制。

      引导须发进入适当位置，实现贴面剃须

      引导须发进入适当位置，实现贴面剃须

      V 型准确切剃系统，无论是平伏的须发还是不同长度的胡茬，都可准确定位于良好切剃位置。贴近皮肤 30% ，减少剃须来回即可完成剃须，让您的皮肤始终保持良好状态。

      可 8 向移动，带来杰出的剃须效果

      可 8 向移动，带来杰出的剃须效果

      8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫，享受清新净爽的湿剃。

      SmartClick 胡须造型器和洁面刷

      SmartClick 胡须造型器和洁面刷

      Smartclick 胡须造型器具有 5 档长度设定（0.5-5 毫米），可准确控制胡须，为您打造全新的面部造型。此外，实验表明，与用手洗脸相比，SmartClick 洁面刷洁面效果显著，可令油性肌肤如获新生，焕发神采**。

      高效智能清洁系统让您的剃须刀持久如新

      高效智能清洁系统让您的剃须刀持久如新

      只需轻触按钮，即可通过高效智能清洁系统高端版实现剃须刀的清洁、润滑、干燥及充电，每日使用，始终保持剃须刀多种性能。高级用户界面可显示高效智能清洁周期的每一个步骤。

      直观图标令功能简单易用

      直观图标令功能简单易用

      直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

      充电 1 小时后，可获得 50 分钟无线剃须时间

      充电 1 小时后，可获得 50 分钟无线剃须时间

      我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。

      提供 2 年保修

      提供 2 年保修

      我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • V 型准确切剃系统
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        8 向轮廓跟踪剃须刀头
        亲肤
        干湿两用
        个性化舒适设置
        “敏感-正常-快速”设置

      • 附件

        高端版高效智能清洁系统
        • 清洁
        • 干燥
        • 充电
        • 润滑
        • 进度显示屏
        • 清洁滤芯（随附）
        智能卡入式
        • 胡须造型器
        • 控油洁面刷
        旅行袋
        旅行袋

      • 操作简易

        显示屏
        • 百分比电池电量指示灯
        • 清洁指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        清洁
        可全身水洗

      • 设计

        颜色
        24K 镀金
        手柄
        人体工程学手柄

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 充电 1 小时可使用 50 分钟
        • 快速充电可满足一次剃须所需的电量
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        待机功耗
        0.1  瓦

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每两年使用 SH90 更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 收藏防伪认证书
      • 高端版高效智能清洁系统
      • 清洁滤芯
      • 卡入式胡须造型器
      • 卡入式洁面刷
      • 精美旅行软袋

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            奖项

            • 剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须 - 与 SensoTouch 臻锋系列相比
            • 卡入式洁面刷 - 根据外部临床试验结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比