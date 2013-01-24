享受您的数字音乐
借助飞利浦多功能便携式音箱，享受美妙动人的音乐。通过 USB/MicroSD 卡/音频输入连接播放您喜爱的音乐。采用 wOOx™ 技术的音箱外形小巧，随附充电电池并且具有多种颜色可选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套出众的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。
数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问挚爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
只需在 USB 或 MicroSD 卡上加载所需的内容，然后插入播放器即可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。
此系统总输出功率为 1.5 瓦 RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
wOOx™ 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。
连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。
电话的 FM 收音机通常需要外部天线才能正常工作。该飞利浦产品带有 FM 天线，因此您可以通过电话内置收音机收听到高质量的声音。
左/右扬声器
音响系统
音频播放
便利性
连接
调谐器/接收/发送
附件
功率
外箱
包装尺寸
产品尺寸