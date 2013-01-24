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便携式音箱

SBM120SLV/93
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    便携式音箱

    SBM120SLV/93

    享受您的数字音乐

    借助飞利浦多功能便携式音箱，享受美妙动人的音乐。通过 USB/MicroSD 卡/音频输入连接播放您喜爱的音乐。采用 wOOx™ 技术的音箱外形小巧，随附充电电池并且具有多种颜色可选。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

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      • 银色
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      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      音频输入，轻松提供便携音乐播放

      只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入（3.5 毫米）端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套出众的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

      可预设的 FM 数码调谐

      可预设的 FM 数码调谐

      数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问挚爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

      方便地从 USB/MicroSD 卡播放

      只需在 USB 或 MicroSD 卡上加载所需的内容，然后插入播放器即可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。

      1.5 瓦 RMS 总输出功率

      此系统总输出功率为 1.5 瓦 RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

      wOOx™ 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

      立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受

      连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

      集成式 FM 天线

      电话的 FM 收音机通常需要外部天线才能正常工作。该飞利浦产品带有 FM 天线，因此您可以通过电话内置收音机收听到高质量的声音。

      技术规格

      • 左/右扬声器

        扬声器驱动器
        1.5 英寸全频
        驱动器功率范围
        2 瓦
        波段
        100Hz-20kHz

      • 音响系统

        音响功放器
        AB 类数字功放器
        总输出功率
        1.5 瓦 RMS（最大）
        波段
        20Hz-20kHz
        信噪比
        > 70dB
        THD
        < 1%
        输入灵敏度
        600 毫伏

      • 音频播放

        支持的音频格式
        MP3
        播放媒体
        • USB 闪存盘
        • MicroSD 卡
        回放模式
        • 快进和快退
        • 下一首/上一首曲目搜索

      • 便利性

        显示屏类型
        LED屏幕

      • 连接

        耳机输出
        Y
        USB 充电
        Y
        音频输入（3.5 毫米）
        Y
        支持 MicroSD 卡
        Y

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM

      • 附件

        USB 线
        用于充电
        3.5 毫米音频线缆
        Y

      • 功率

        电池类型
        内置锂电池
        音乐播放时间
        8  小时

      • 外箱

        总重
        2.539  千克
        GTIN
        1 69 23410 71836 9
        高度
        22  厘米
        长度
        22.5  厘米
        净重
        2.01  千克
        用户包装数量
        10
        自重
        0.529  千克
        宽度
        13.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        4.1  厘米
        EAN
        69 23410 71836 2
        总重
        0.241  千克
        高度
        10.3  厘米
        净重
        0.201  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.04  千克
        货架摆放类型
        侧放
        宽度
        12.8  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        3.1  厘米
        高度
        6.7  厘米
        重量
        0.143  千克
        宽度
        11.8  厘米

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