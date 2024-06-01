该型号具备触摸感应的数字键盘，轻轻一触即可唤醒，同时结合半导体生物指纹技术，识别精准且安全。此外，还配有一个隐藏式机械锁孔，多种开柜方式为您提供便利。
SBX202 采用一整块低碳合金钢制成，接缝极少且没有撬点，有效防止撬柜、砸柜和钻柜。柜门采用全长设计，无额外顶部或底部框架，并饰以铝合金饰边，外观现代且时尚。
分层存储设计有效地划分了内部空间，以便对贵重物品进行有序的分类。皮革内衬柔软有弹性，防止碰撞造成的损坏，同时确保物品的安全存放。
在安全模式下，需要输入任何两个配置的指纹或密码进行验证才能打开柜门，从而为您的贵重物品提供双重保护。
机械伸缩手柄采用电镀锌合金制成，具有 3D 防滑纹理，既优雅又实用。它通常隐藏在柜体内，按压后伸出，并在正确解锁后旋转即可打开柜门。
机械钥匙孔配备更高安全级别的 C 级锁芯，嵌入并隐藏于控制面板内，维持了保险柜的整体美观。
门板采用 CNC 高精度激光切割技术制成，确保面板定位准确。垂直下降式控制面板设计具有多层结构，与门表面无缝一体，极大地提升了整体美观度和协调性。
SBX202 具有振动、错误和低电量警报功能。如果出现连续解锁错误或异常振动，保险柜将发出高分贝警报，以震慑入侵者并提醒用户。
保险柜门采用 32 mm 实心不锈钢锁紧螺栓加固，锁紧后可牢固地固定门板。这种坚固的设计不仅确保了耐用性，还显著提高了整体安全水平。
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