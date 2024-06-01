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  • 伸缩手柄设计 伸缩手柄设计 伸缩手柄设计

    2000 Series 电子保险柜

    SBX202C7D0/93

    伸缩手柄设计

    SBX202 支持指纹，密码和机械钥匙解锁，配有安全、优雅的伸缩手柄。其嵌入式面板设计时尚美观。双重验证安全模式确保安全的存放解决方案。

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    2000 Series 电子保险柜

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    伸缩手柄设计

    确保安全存放

    • 机械伸缩手柄
    • 半导体指纹识别
    • 双因素身份验证
    • 异常报警功能
    便捷开锁

    便捷开锁

    该型号具备触摸感应的数字键盘，轻轻一触即可唤醒，同时结合半导体生物指纹技术，识别精准且安全。此外，还配有一个隐藏式机械锁孔，多种开柜方式为您提供便利。

    提供流畅且坚固的保护

    提供流畅且坚固的保护

    SBX202 采用一整块低碳合金钢制成，接缝极少且没有撬点，有效防止撬柜、砸柜和钻柜。柜门采用全长设计，无额外顶部或底部框架，并饰以铝合金饰边，外观现代且时尚。

    配备宽敞有序的隔间

    配备宽敞有序的隔间

    分层存储设计有效地划分了内部空间，以便对贵重物品进行有序的分类。皮革内衬柔软有弹性，防止碰撞造成的损坏，同时确保物品的安全存放。

    双重验证确保安全

    双重验证确保安全

    在安全模式下，需要输入任何两个配置的指纹或密码进行验证才能打开柜门，从而为您的贵重物品提供双重保护。

    按下并转动以打开

    按下并转动以打开

    机械伸缩手柄采用电镀锌合金制成，具有 3D 防滑纹理，既优雅又实用。它通常隐藏在柜体内，按压后伸出，并在正确解锁后旋转即可打开柜门。

    确保安全保护

    确保安全保护

    机械钥匙孔配备更高安全级别的 C 级锁芯，嵌入并隐藏于控制面板内，维持了保险柜的整体美观。

    配备垂直下降式控制面板

    配备垂直下降式控制面板

    门板采用 CNC 高精度激光切割技术制成，确保面板定位准确。垂直下降式控制面板设计具有多层结构，与门表面无缝一体，极大地提升了整体美观度和协调性。

    提供持续保护

    提供持续保护

    SBX202 具有振动、错误和低电量警报功能。如果出现连续解锁错误或异常振动，保险柜将发出高分贝警报，以震慑入侵者并提醒用户。

    有效防钻、防撬

    有效防钻、防撬

    保险柜门采用 32 mm 实心不锈钢锁紧螺栓加固，锁紧后可牢固地固定门板。这种坚固的设计不仅确保了耐用性，还显著提高了整体安全水平。

    技术规格

    • 颜色

      金色
      Yes

    • 电源

      电池寿命*
      6-12 months
      工作电压
      4.5 ~ 6 V
      供电电池
      4 pieces AA battery

    • Net weight of product

      70 kg
      Yes

    • Dimensions of product (LxWxH)

      700x450x420 mm
      Yes

    • 开锁方式

      指纹
      maximum 30 sets
      密码
      maximum 10 sets
      机械钥匙
      Yes

    • 指示灯

      normal working
      绿
      recognition succeeded
      recognition failed
      红灯闪烁
      low voltage, abnormal alert

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    • *电池寿命是在标准实验室条件下测试的。实际电池寿命可能因测试环境、用户使用场景、产品长期使用损耗等不同因素而有所不同。

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