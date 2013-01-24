设置 2 套独立电子系统，当常用系统出现故障时，可启用备用的第二套系统继续工作，保障保险柜正常运作，避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。
打破传统钥匙开柜模式，采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘，支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒，快速识别，无需使用机械钥匙开柜,让您拥有更畅快的开柜体验。
SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能，如遇异常情况会高音报警，全天候守护您的财物安全。
保险柜底部设有暗格，让您拥有更隐蔽和私密的存储空间。
保险柜内部设有夜视灯，一打开即亮起，无需担心黑暗环境使用。
箱内合理布局，导轨珠宝抽屉设计，便于收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰，品质时尚，舒适触感为您带来更愉悦的储物体验。
保险柜箱门上、下、左、右均采用 32 毫米实心不锈钢锁栓，防锈防腐蚀，防钻防撬安全升级。
当保险柜完成上锁后，手柄与传动机构处于分离状态，使手柄处于空旋状态，杜绝破拆工具的威胁，避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。
SBX701 箱体采用一体成型工艺，坚固防御无死角。嵌入式面板设计，不仅为颜值加分，也更好的保护了保险柜的电子线路板，兼具实用性与外观时尚，安全可靠。
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指示灯
开锁方式