如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，使毛发自然脱落并抑制毛发再生。定期使用可令您每天纵享柔滑肌肤。
我们的临床研究显示，每两周使用一次，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤光滑无毛。为保持良好效果，可根据需要重复照射。照射间隔期可能因个人的毛发再生情况而异。
飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。
请放心用它来去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、敏感区域、两臂和腹部。
适用于更大面积的身体配件，可快速照射腿部等面积较大的部位。
飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯泡或凝胶。
飞利浦 Lumea 可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。飞利浦 Lumea 和其他光照脱毛方法一样，对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效。飞利浦 Lumea 也不适用于深色皮肤。
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