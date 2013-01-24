主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Lumea Essential

IPL 脉冲光脱毛仪

SC1991/80
  • 抑制毛发再生的突破性方案 抑制毛发再生的突破性方案 抑制毛发再生的突破性方案
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Lumea Essential IPL 脉冲光脱毛仪

    SC1991/80

    抑制毛发再生的突破性方案

    怎样脱毛不会再长？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00
    查找相似产品

    Lumea Essential IPL 脉冲光脱毛仪

    抑制毛发再生的突破性方案

    怎样脱毛不会再长？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

    抑制毛发再生的突破性方案

    怎样脱毛不会再长？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,899.00
    查找相似产品

    Lumea Essential IPL 脉冲光脱毛仪

    抑制毛发再生的突破性方案

    怎样脱毛不会再长？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

    相似产品

    See all ipl

      抑制毛发再生的突破性方案

      在家中自行使用，即可保持柔滑肌肤

      • 仅适合身体使用
      • 照射小腿 15 分钟
      • 使用寿命超过十万次闪光
      • 超长电源线
      享受柔滑肌肤每一天

      享受柔滑肌肤每一天

      飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，使毛发自然脱落并抑制毛发再生。定期使用可令您每天纵享柔滑肌肤。

      轻松高效

      轻松高效

      我们的临床研究显示，每两周使用一次，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤光滑无毛。为保持良好效果，可根据需要重复照射。照射间隔期可能因个人的毛发再生情况而异。

      专为在家中安全使用而打造

      专为在家中安全使用而打造

      飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

      5 种可调节的光能设置

      5 种可调节的光能设置

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

      适合身体使用

      适合身体使用

      请放心用它来去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、敏感区域、两臂和腹部。

      更大的身体配件，脱毛更快速

      更大的身体配件，脱毛更快速

      适用于更大面积的身体配件，可快速照射腿部等面积较大的部位。

      不需要替换部件，无隐性花费

      不需要替换部件，无隐性花费

      飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯泡或凝胶。

      可根据您的皮肤类型进行调节

      可根据您的皮肤类型进行调节

      飞利浦 Lumea 可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。飞利浦 Lumea 和其他光照脱毛方法一样，对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效。飞利浦 Lumea 也不适用于深色皮肤。

      技术规格

      • Technical specifications

        高性能灯泡
        提供多于十万次闪光

      • Application areas

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        • 比基尼区域
        • 腋下

      • Attachments

        身體配件（4 平方厘米）
        適用頸部以下部位

      • Items included

        使用说明
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        存储
        适配器
        24V / 1500mA

      • Power

        电压
        100-240 伏

      • Safety and adjustable settings

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光

      • Service

        保修
        2 年全球保修

      • Application time

        小腿
        8 分钟
        腋下
        1 分钟
        敏感区域
        1 分钟

      • Application mode

        步进和闪光
        适于照射弯曲部位
        有线/无线使用
        有线

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项