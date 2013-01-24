飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。
飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。
我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea Essential，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短因每个人的生理状况而异。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。
请放心用该产品去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、比基尼区、手臂和腹部。
大照射窗口，可在腿部等面积较大的部位上实现快速应用。
温柔地呵护您的肌肤。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。
主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。
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