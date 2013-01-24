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Lumea Advanced

IPL – 脉冲光脱毛仪

SC1995/80
  • 轻柔减少毛发，长期有效 轻柔减少毛发，长期有效 轻柔减少毛发，长期有效
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    Lumea Advanced IPL – 脉冲光脱毛仪

    SC1995/80

    轻柔减少毛发，长期有效

    飞利浦 Lumea Advanced 能够奇迹般地抑制毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,299.00

    Lumea Advanced IPL – 脉冲光脱毛仪

    轻柔减少毛发，长期有效

    飞利浦 Lumea Advanced 能够奇迹般地抑制毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。 查看所有优势

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    Lumea Advanced IPL – 脉冲光脱毛仪

    轻柔减少毛发，长期有效

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      轻柔减少毛发，长期有效

      • 适合身体使用
      • 照射小腿 15 分钟
      • 超过 25 万次闪光
      • 超长电源线
      适合在自己家中安全有效地使用

      适合在自己家中安全有效地使用

      飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

      享受柔滑肌肤每一天

      享受柔滑肌肤每一天

      飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。

      轻松高效

      轻松高效

      我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea Essential，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短因每个人的生理状况而异。

      适合各类毛发和皮肤类型

      适合各类毛发和皮肤类型

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。

      适合身体使用

      适合身体使用

      请放心用该产品去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、比基尼区、手臂和腹部。

      大照射窗口，实现快速应用

      大照射窗口，实现快速应用

      大照射窗口，可在腿部等面积较大的部位上实现快速应用。

      轻柔脱毛

      轻柔脱毛

      温柔地呵护您的肌肤。

      不需要替换部件，无隐性花费

      不需要替换部件，无隐性花费

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。

      5 种可调节的光能设置

      5 种可调节的光能设置

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

      技术规格

      • Technical specifications

        高性能灯泡
        發出 <gt/> 250,000 次閃光

      • Application areas

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        • 比基尼区域
        • 腋下

      • Attachments

        身體配件（4 平方厘米）
        適用頸部以下部位

      • Items included

        使用说明
        用户手册
        存储
        适配器
        24V / 1500mA
        配件
        清潔布

      • Power

        电压
        100-240 伏

      • Safety and adjustable settings

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光

      • Service

        保修
        2 年全球保修

      • Application time

        小腿
        8 分钟
        腋下
        1 分钟
        敏感区域
        1 分钟

      • Application mode

        滑动和闪光
        便于应用
        有线/无线使用
        有线
        重压和闪烁
        适于照射弯曲部位

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