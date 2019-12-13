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  • 至少保持3个月的光滑肌肤* 至少保持3个月的光滑肌肤* 至少保持3个月的光滑肌肤*

    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

    SC1997/83

    至少保持3个月的光滑肌肤*

    飞利浦小极光能够奇迹般地让毛囊休眠，抑制毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。

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    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

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    至少保持3个月的光滑肌肤*

    3次使用后毛发至少减少85%**

    • 适用于身体和面部
    • 含有肤色传感器
    • 15 分钟照射小腿
    源自专业IPL脉冲光技术，与皮肤科专家合作开发

    源自专业IPL脉冲光技术，与皮肤科专家合作开发

    IPL表示强脉冲光。飞利浦小极光以柔和的脉冲光深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦小极光经临床验证，且和皮肤科专家合作开发，便于您在舒适地在家中轻松、高效地照射。

    经验证，可安全高效地照射

    经验证，可安全高效地照射

    客观研究表明只需照射 3 次即可减少至少 85% 的毛发。前 4 次照射必须每 2 周进行一次，之后，您可以看到理想效果。要保持效果，只需每 4 周修整一次。在 8 次修整照射后，您可以享受至少 3 个月无毛时光*。要放大此图片，请单击此页面顶部图片集中的图片。

    适合各种毛发和皮肤类型

    适合各种毛发和皮肤类型

    飞利浦小极光可对各种毛发和皮肤有效、轻松、安全地发挥作用。它适用于天然暗金色、棕色和黑色的毛发，以及从纯白色到深棕色的肤色。与其他基于 IPL 的照射疗法一样，飞利浦 Lumea 不适合用于白色/灰色、浅金色或红色的毛发，也不适用于颜色过深的皮肤，这是因为它要求毛发中的色素与皮肤中的色素保持高对比度。

    免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师

    免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师

    Lumea应用程序可免费下载，并提供独一无二的个性化 IPL 体验，专为您而设计。您的私人美容医师将确保您充分利用小极光，通过正确的照射方式来实现持久的结果。该应用程序可帮助您为每个身体部位创建个性化的使用计划，并在每次使用期间提供提示和建议。您只需定期检查应用程序，以确保接收到最新的通知或提醒。

    技术规格

    • 应用领域

      身体区域
      • 比基尼区域
      • 腋下
      • 手臂
      • 腿部
      • 腹部
      面部区域
      • 下巴
      • 鬓角
      • 嘴唇上方

    • 安全性和可调节设置

      集成紫外线滤光器
      防止皮肤受到紫外线伤害
      5 种光能设置
      可根据您的皮肤类型进行调节
      集成式安全系统
      防止意外闪光
      肤色传感器
      检测肤色

    • 照射模式

      滑动和闪光
      适于简单移动照射
      重压和闪烁
      适于照射弯曲部位
      有线/无线使用
      有线

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 包含

      使用说明书
      用户手册
      存储
      旅行软袋
      适配器
      24 伏/1500 毫安

    • 照射时间

      小腿
      15 分钟
      腋下
      2.5 分钟
      面部区域
      2 分钟

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    奖项

    • 在 48 位荷兰和奥地利妇女身上的研究表明，在完成整个使用周期（12 次）之后，中位数结果是 71% 腿部毛发减少
    • * 腿部的测试情况：45 位女性中有 67% 达到 85% 或更理想的效果。

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