免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师

Lumea应用程序可免费下载，并提供独一无二的个性化 IPL 体验，专为您而设计。您的私人美容医师将确保您充分利用小极光，通过正确的照射方式来实现持久的结果。该应用程序可帮助您为每个身体部位创建个性化的使用计划，并在每次使用期间提供提示和建议。您只需定期检查应用程序，以确保接收到最新的通知或提醒。