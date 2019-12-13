IPL表示强脉冲光。飞利浦小极光以柔和的脉冲光深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦小极光经临床验证，且和皮肤科专家合作开发，便于您在舒适地在家中轻松、高效地照射。
客观研究表明只需照射 3 次即可减少至少 85% 的毛发。前 4 次照射必须每 2 周进行一次，之后，您可以看到理想效果。要保持效果，只需每 4 周修整一次。在 8 次修整照射后，您可以享受至少 3 个月无毛时光*。要放大此图片，请单击此页面顶部图片集中的图片。
飞利浦小极光可对各种毛发和皮肤有效、轻松、安全地发挥作用。它适用于天然暗金色、棕色和黑色的毛发，以及从纯白色到深棕色的肤色。与其他基于 IPL 的照射疗法一样，飞利浦 Lumea 不适合用于白色/灰色、浅金色或红色的毛发，也不适用于颜色过深的皮肤，这是因为它要求毛发中的色素与皮肤中的色素保持高对比度。
Lumea应用程序可免费下载，并提供独一无二的个性化 IPL 体验，专为您而设计。您的私人美容医师将确保您充分利用小极光，通过正确的照射方式来实现持久的结果。该应用程序可帮助您为每个身体部位创建个性化的使用计划，并在每次使用期间提供提示和建议。您只需定期检查应用程序，以确保接收到最新的通知或提醒。
应用领域
安全性和可调节设置
照射模式
功率
服务
包含
照射时间
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