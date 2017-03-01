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    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

    SC1999/80

    长效温和抑制毛发再生

    飞利浦小极光能够神奇地抑制身体及面部毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑*。（*在照射前，请将照射部位的毛发剃除）

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    官方建议零售价: ￥3,299.00

    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

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    长效温和抑制毛发再生

    • 适用于全身、面部及敏感区域
    • 照射小腿 15 分钟
    • 超过 25 万次闪光
    • 超长电源线
    适合在自己家中安全有效地使用

    适合在自己家中安全有效地使用

    飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

    享受柔滑肌肤每一天

    享受柔滑肌肤每一天

    飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。

    轻松高效

    轻松高效

    我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea Essential，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短因每个人的生理状况而异。

    适合各类毛发和皮肤类型

    适合各类毛发和皮肤类型

    飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。

    大照射窗口，实现快速应用

    大照射窗口，实现快速应用

    大照射窗口，可在腿部等面积较大的部位上实现快速应用。

    精确脱毛附件，面部照射更为安全

    精确脱毛附件，面部照射更为安全

    凭借额外的集成式滤光器，它可用于安全地照射嘴唇上方、下巴、脸颊和其他敏感区域上的面部毛发。

    敏感区域照射专用配件

    敏感区域照射专用配件

    敏感区域配件可有效照射敏感区域。该区域的毛发通常比腿部毛发更坚韧和浓密。

    集成式肤色传感器

    集成式肤色传感器

    集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不定时测量被照射皮肤的肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲。

    轻柔脱毛

    轻柔脱毛

    温柔地呵护您的肌肤。

    不需要替换部件，无隐性花费

    不需要替换部件，无隐性花费

    飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。

    滑动和闪光模式，应用更为便利

    滑动和闪光模式，应用更为便利

    主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。

    5 种可调节的光能设置

    5 种可调节的光能设置

    飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

    即使在敏感部位，也能安全有效地使用

    请放心用它来去除面部（嘴唇上方、下巴和鬓角）和以下身体部位的毛发，包括腿部、腋下、敏感区域、腹部和两臂。

    技术规格

    • 应用领域

      身体区域
      • 手臂
      • 腿部
      • 腹部
      • 比基尼区域
      • 腋下
      面部区域
      • 下巴
      • 鬓角
      • 嘴唇上方

    • 安全性和可调节设置

      集成紫外线滤光器
      防止皮肤受到紫外线伤害
      5 种光能设置
      可根据您的皮肤类型进行调节
      集成式安全系统
      防止意外闪光
      肤色传感器
      检测肤色

    • 照射模式

      滑动和闪光
      便于应用
      重压和闪烁
      适于照射弯曲部位
      有线/无线使用
      有线

    • 功率

      电压
      100-240 伏
      接电源线使用
      Yes

    • 技术规格

      高性能灯
      提供 > 250,000 次闪光

    • 附件

      精确修剪附件（2 平方厘米）
      For safe application on face
      适用于身体的配件（4 平方厘米）
      For use below the neckline
      敏感区域配件（2 平方厘米）
      Special treatment bikini hair

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 包含

      使用说明书
      用户手册
      存储
      旅行软袋
      适配器
      24 伏/1500 毫安
      配件
      Cleaning cloth

    • 照射时间

      小腿
      8 分钟
      腋下
      1 分钟
      比基尼线
      1 分钟
      面部区域
      1 分钟

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