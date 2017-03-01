飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。
飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。
我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea Essential，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短因每个人的生理状况而异。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。
大照射窗口，可在腿部等面积较大的部位上实现快速应用。
凭借额外的集成式滤光器，它可用于安全地照射嘴唇上方、下巴、脸颊和其他敏感区域上的面部毛发。
敏感区域配件可有效照射敏感区域。该区域的毛发通常比腿部毛发更坚韧和浓密。
集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不定时测量被照射皮肤的肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲。
温柔地呵护您的肌肤。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。
主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。
请放心用它来去除面部（嘴唇上方、下巴和鬓角）和以下身体部位的毛发，包括腿部、腋下、敏感区域、腹部和两臂。
应用领域
安全性和可调节设置
照射模式
功率
技术规格
附件
服务
包含
照射时间
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