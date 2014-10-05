如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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双重精华导入科技结合安全有效的超音波和微振动，有助于将护肤品渗透到深层肌肤，获得更佳吸收效果，令您永葆水嫩肤感。
超音波将护肤品瞬间溶解为微分子，使其更容易进入肌肤的表皮层，促进肌肤的新陈代谢和自然更新过程。
300 次/秒微振可轻柔按摩肌肤，促进肌肤微循环，进一步帮助护肤品的吸收，令肌肤持续尽显健康光泽。
>=93% 的女性受试者同意护肤品的吸收效果比用手护理更佳，吸收速度更快；94% 的女性受试者立即感觉肤质更嫩滑；96% 的女性受试者感觉护理后肌肤更清新。
该设备可自动检测和调节温度，使设备始终处于最佳工作状态，锁住肌肤中的水份。
该设备采用创新设计，无论您的皮肤类型如何，均可融入您当前的日常护肤，最大限度利用肌肤护理的益处，促进保湿功效，提升美白和抗衰老产品的吸收。
3 分钟常规护理，7 分钟强力护理，您可以将其与您喜爱的精华素、乳液或面霜等护肤品配合使用，1 次充电即可持续使用 2 周。
每次护理之后，您可以直接用自来水冲洗探头，用保护盖进行保养。
护理 6 周后，93% 的女性受试者感觉肌肤保湿效果更好；94% 的女性受试者感觉肌肤不像以往那样干燥；90% 的女性受试者感觉肌肤充满活力。
操作简易
设计
包含
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优点
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