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VisaBoost

超音波美肤滋养仪

SC2800/00
  • 激活肌底吸收力，快速渗透，护肤升级 激活肌底吸收力，快速渗透，护肤升级 激活肌底吸收力，快速渗透，护肤升级
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    VisaBoost 超音波美肤滋养仪

    SC2800/00

    激活肌底吸收力，快速渗透，护肤升级

    全新飞利浦 VisaBoost 超音波美肤滋养仪帮助您的肌肤更好更快地吸收护肤品，改善肌肤护理效果，令肌肤清新润泽，从内到外再现肌肤活力！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

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      先进的超音波和微振同步

      先进的超音波和微振同步

      双重精华导入科技结合安全有效的超音波和微振动，有助于将护肤品渗透到深层肌肤，获得更佳吸收效果，令您永葆水嫩肤感。

      超音波帮助肌肤细胞自然更新

      超音波帮助肌肤细胞自然更新

      超音波将护肤品瞬间溶解为微分子，使其更容易进入肌肤的表皮层，促进肌肤的新陈代谢和自然更新过程。

      轻柔振动促进肌肤微循环

      轻柔振动促进肌肤微循环

      300 次/秒微振可轻柔按摩肌肤，促进肌肤微循环，进一步帮助护肤品的吸收，令肌肤持续尽显健康光泽。

      护理后令肌肤更清新、更柔滑

      护理后令肌肤更清新、更柔滑

      >=93% 的女性受试者同意护肤品的吸收效果比用手护理更佳，吸收速度更快；94% 的女性受试者立即感觉肤质更嫩滑；96% 的女性受试者感觉护理后肌肤更清新。

      智能温度感控

      智能温度感控

      该设备可自动检测和调节温度，使设备始终处于最佳工作状态，锁住肌肤中的水份。

      适合各种肤质

      适合各种肤质

      该设备采用创新设计，无论您的皮肤类型如何，均可融入您当前的日常护肤，最大限度利用肌肤护理的益处，促进保湿功效，提升美白和抗衰老产品的吸收。

      1 次充电可供 2 周使用

      1 次充电可供 2 周使用

      3 分钟常规护理，7 分钟强力护理，您可以将其与您喜爱的精华素、乳液或面霜等护肤品配合使用，1 次充电即可持续使用 2 周。

      探头可直接用自来水冲洗

      探头可直接用自来水冲洗

      每次护理之后，您可以直接用自来水冲洗探头，用保护盖进行保养。

      护理 6 周后，肌肤锁水和保湿效果更好

      护理 6 周后，93% 的女性受试者感觉肌肤保湿效果更好；94% 的女性受试者感觉肌肤不像以往那样干燥；90% 的女性受试者感觉肌肤充满活力。

      技术规格

      • 操作简易

        电量不足指示
        图标亮起

      • 设计

        吸收效果
        超过93% 的用户体验到更佳的吸收效果
        面部
        • 脸颊
        • 下巴
        • 前额
        • 鼻子
        颜色
        珍珠白

      • 包含

        无线设计
        充满电后最多可使用 4-6 次
        使用说明
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        刺激微循环
        300 次/秒振动引导
        保护盖
        维护和保持探头洁净
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器
        底座
        充电、存放二合一
        防水设计
        探头可直接用自来水冲洗

      • 操作简易

        保修
        2 年全球保修
        自动电压
        100-240 伏
        充电时间
        2 hr
        充电装置
        可充电电池
        工作时间
        使用 4-6 次，每次 3/7 分钟
        操作简单
        符合人体工程学的优雅设计
        别具一格、便于使用的底座
        充电及存放底座

      • 优点

        促进肌肤更新
        超声波引导

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