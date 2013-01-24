飞利浦 VisaPure Essential 带来前沿科技，让您无需更多精力，洁面功效更佳，温和洁净肌肤，焕发柔滑肌肤，光彩立现。
微振 + 旋转。纵向微振，温和推出肌底杂质，如污垢、死皮和化妆残留等。横向旋转带走杂质，只留给肌肤深层洁净。Double Motion 振旋净肤科技，带给你舒适的洁肤感受。
面部可划分为不同区域。智能分区系统通过短暂暂停让您知道是时候移到下一皮肤区域了。设备会在完成一次完整面部程序后自动停止。洁面程序时长为 1 分钟。
飞利浦 VisaPure Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用。
底座的设计让飞利浦 VisaPure Essential 显得更加优雅独特。底座可以收纳刷头，节省空间，并且可以让用过的刷头自然风干。连接电源后，6 小时即可将设备充满电。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
所使用的每一个刷头都可以选择 1 档强度设置，进行轻柔清洁。
VisaPure Essential 清洁可以去除更多的化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华和精油等肌肤护理用品。
刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。
优点
技术规格
操作简易
适用部位
包含
功率
服务