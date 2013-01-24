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VisaPure Essential

洁肤仪

SC5275/14
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  • 净透、柔滑、有光泽的肌肤 净透、柔滑、有光泽的肌肤 净透、柔滑、有光泽的肌肤
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    VisaPure Essential 洁肤仪

    SC5275/14
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    净透、柔滑、有光泽的肌肤

    飞利浦 VisaPure Essential 带来全新洁面技术，让您无需更多精力，肌肤护理功效更佳，温和洁净肌肤，焕发柔滑光采。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00
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      净透、柔滑、有光泽的肌肤

      10倍净透 *

      • DualMotion 双重振旋科技
      • 洁肤
      • 2 个刷头、软袋
      • 2 档强度设置
      10 倍净透，焕发洁净、柔滑的肌肤

      10 倍净透，焕发洁净、柔滑的肌肤

      飞利浦 VisaPure Essential 带来前沿科技，让您无需更多精力，洁面功效更佳，温和洁净肌肤，焕发柔滑肌肤，光彩立现。

      旋转和微振的特别结合

      旋转和微振的特别结合

      微振 + 旋转。纵向微振，温和推出肌底杂质，如污垢、死皮和化妆残留等。横向旋转带走杂质，只留给肌肤深层洁净。Double Motion 振旋净肤科技，带给你舒适的洁肤感受。

      适合整个面部的 1 分钟设定（定时器）。

      适合整个面部的 1 分钟设定（定时器）。

      面部可划分为不同区域。智能分区系统通过短暂暂停让您知道是时候移到下一皮肤区域了。设备会在完成一次完整面部程序后自动停止。洁面程序时长为 1 分钟。

      两档强度设置：温和洁净和深透洁净

      两档强度设置：温和洁净和深透洁净

      根据您的个人偏好，所使用的每一个刷头都可以选择两档强度设置。如果您想要温和轻柔的护理，请选择 1 档 ；如果您偏爱深层清洁护理，请选择 2 档。

      飞利浦 VisaPure Essential 可在淋浴时使用

      飞利浦 VisaPure Essential 可在淋浴时使用

      飞利浦 VisaPure Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用。

      连接底座时为飞利浦 VisaPure Essential 充电。

      连接底座时为飞利浦 VisaPure Essential 充电。

      底座的设计让飞利浦 VisaPure Essential 显得更加优雅特别。底座可以收纳刷头，节省空间，并且可以让用过的刷头自然风干。连接电源后，6 小时即可将设备充满电。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      VisaPure Essential 清洁可以去除更多的化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华和精油等肌肤护理用品。

      刷头可用温水和肥皂轻松清洁

      刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

      技术规格

      • 优点

        清洁肌肤
        比用手清洁高效 10 倍*
        吸收效果
        激发后续保养品吸收
        微循环
        促进血液循环，提升肌肤光泽

      • 技术规格

        单向旋转
        Y
        DualMotion 双重振旋
        Y

      • 操作简易

        防水设计
        可在淋浴时使用
        LED 指示灯
        强度设定、电池电量不足
        电量不足指示
        图标表示电池寿命
        提醒功能
        智能分区定时功能
        2 种速度
        温和洁净和深透洁净模式可供选择
        无线设计
        不连接电源的情况下最多可使用 30 次
        底座
        充电、存放二合一
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 适用部位

        脸部和颈部
        • 脸颊
        • 胸部
        • 下巴
        • 额头
        • 颈部
        • 鼻子

      • 包含

        旅行盒
        Y
        刷头
        • 去角质刷头
        • 普通刷头
        使用说明
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        底座
        充电、存放二合一
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器

      • 功率

        充电时间
        6 小时
        充电装置
        可充电电池
        工作时间
        充电一次可使用 30 次，每次 1 分钟
        电压
        100-240 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • 深层温和清洁，10倍净透。与用手卸妆相比。