高效温和清洁，专为痘痘肤质设计
净颜焕彩洁肤仪痘痘肤质套装针对痘痘形成前的两个阶段，与用手清洁相比，更加有效地预防痘痘生成：减少多余油脂，去除死皮细胞，防止毛孔堵塞。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高效温和清洁，专为痘痘肤质设计
净颜焕彩洁肤仪痘痘肤质套装针对痘痘形成前的两个阶段，与用手清洁相比，更加有效地预防痘痘生成：减少多余油脂，去除死皮细胞，防止毛孔堵塞。 查看所有优势
痘痘肌刷头的刷毛纤细、修长，可直达毛孔，有效减少多余油脂并去除可能会堵塞毛孔的死皮细胞。
在痘痘肌刷头的研发阶段，有数位医生和皮肤科专家全力投入，确保充分考虑易痘痘肤质的需求。
飞利浦净颜焕彩洁肤仪提供两种不同的速度设置：速度 1，“温和洁净”，进行温和而轻柔的清洁。速度 2，“深透洁净”，进行深层而舒适的清洁。
脸部可以分成三个区域：T 区、左脸颊和右脸颊。飞利浦净颜焕彩洁肤仪建议您每 20 秒暂停一下，并换到下一个分区使用。整个程序持续 1 分钟，随后飞利浦净颜焕彩洁肤仪将自动停止，以防过度清洁。
飞利浦净颜焕彩洁肤仪痘痘肤质套装随附 2 个痘痘肌刷头。普通、敏感、超敏感、去角质和去黑头刷头可单独购买。
飞利浦 VisaPure Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用。
充满电后，飞利浦 VisaPure Essential 可不接电源使用 30 次，相当于每天使用 2 次，可使用 15 天。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
在开发痘痘肌刷头时，我们致力于抑制有害细菌对皮肤的影响。因此，我们与知名的皮肤科专家和细菌专家倾力协作，研发出吸水非常少的洁面刷，这意味着它可以快速干燥，从而阻碍细菌的繁殖。
底座的设计让飞利浦 VisaPure Essential 更加优雅独特。底座可收纳刷头，节省空间，并且能让用过的刷头自然风干。连接电源 6 小时，即可将飞利浦 VisaPure Essential 充满电。
适用部位
操作简易
包含
功率
服务
技术规格