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VisaPure Essential

洁肤仪

SC5278/13
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    VisaPure Essential 洁肤仪

    SC5278/13
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    高效温和清洁，专为痘痘肤质设计

    净颜焕彩洁肤仪痘痘肤质套装针对痘痘形成前的两个阶段，与用手清洁相比，更加有效地预防痘痘生成：减少多余油脂，去除死皮细胞，防止毛孔堵塞。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00
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      高效温和清洁，专为痘痘肤质设计

      与用手清洁相比，控油效果上佳

      • DualMotion 双重振旋科技
      • 洁肤
      • 2 个痘痘肌刷头
      • 2 档强度设置
      与单单用手洁面相比，纤细、修长的刷毛可有效清洁毛孔

      与单单用手洁面相比，纤细、修长的刷毛可有效清洁毛孔

      痘痘肌刷头的刷毛纤细、修长，可直达毛孔，有效减少多余油脂并去除可能会堵塞毛孔的死皮细胞。

      尽享轻柔温和，专为痘痘肌设计

      尽享轻柔温和，专为痘痘肌设计

      在痘痘肌刷头的研发阶段，有数位医生和皮肤科专家全力投入，确保充分考虑易痘痘肤质的需求。

      温和洁净和深透洁净模式可供选择

      温和洁净和深透洁净模式可供选择

      飞利浦净颜焕彩洁肤仪提供两种不同的速度设置：速度 1，“温和洁净”，进行温和而轻柔的清洁。速度 2，“深透洁净”，进行深层而舒适的清洁。

      适合整个面部的 1 分钟设定（定时器）

      适合整个面部的 1 分钟设定（定时器）

      脸部可以分成三个区域：T 区、左脸颊和右脸颊。飞利浦净颜焕彩洁肤仪建议您每 20 秒暂停一下，并换到下一个分区使用。整个程序持续 1 分钟，随后飞利浦净颜焕彩洁肤仪将自动停止，以防过度清洁。

      有多款刷头可供选择，满足不同肤质需求

      有多款刷头可供选择，满足不同肤质需求

      飞利浦净颜焕彩洁肤仪痘痘肤质套装随附 2 个痘痘肌刷头。普通、敏感、超敏感、去角质和去黑头刷头可单独购买。

      飞利浦 VisaPure Essential 可在淋浴时使用

      飞利浦 VisaPure Essential 可在淋浴时使用

      飞利浦 VisaPure Essential 采用防水设计，便于在淋浴时使用。

      充电 6 小时后，可无线使用 30 分钟

      充电 6 小时后，可无线使用 30 分钟

      充满电后，飞利浦 VisaPure Essential 可不接电源使用 30 次，相当于每天使用 2 次，可使用 15 天。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      尼龙刷毛，吸水非常少

      在开发痘痘肌刷头时，我们致力于抑制有害细菌对皮肤的影响。因此，我们与知名的皮肤科专家和细菌专家倾力协作，研发出吸水非常少的洁面刷，这意味着它可以快速干燥，从而阻碍细菌的繁殖。

      连接底座时为飞利浦 VisaPure Essential 充电。

      底座的设计让飞利浦 VisaPure Essential 更加优雅独特。底座可收纳刷头，节省空间，并且能让用过的刷头自然风干。连接电源 6 小时，即可将飞利浦 VisaPure Essential 充满电。

      技术规格

      • 适用部位

        脸部和颈部
        • 脸颊
        • 胸部
        • 下巴
        • 额头
        • 颈部
        • 鼻子

      • 操作简易

        2 种速度
        温和洁净和深透洁净模式可供选择
        电量不足指示
        当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
        无线设计
        不连接电源的情况下最多可使用 30 次
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        提醒功能
        智能分区定时功能
        底座
        充电、存放二合一
        防水设计
        可在淋浴时使用

      • 包含

        刷头
        2 个痘痘肌刷头
        精美旅行盒
        Y
        使用说明
        • 快速入门指南
        • 用户手册
        底座
        充电、存放二合一
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器

      • 功率

        充电时间
        6 小时
        充电装置
        可充电电池
        工作时间
        充电一次可使用 30 次，每次 1 分钟
        电压
        100-240 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 技术规格

        DualMotion 双重振旋
        Y
        单向旋转
        Y

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