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VisaPure Advanced

多功能洁肤仪

SC5340/10
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    VisaPure Advanced 多功能洁肤仪

    SC5340/10
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    焕发肌肤神采、再现活力新肌

    VisaPure Advanced 是一款将专业沙龙技术融入日常护肤的多功能洁肤仪。您的肌肤会焕发神采、清爽舒畅、充满活力。它可以令肌肤洁净、柔滑和重焕活力，尽显健康光泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,480.00
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      焕发肌肤神采、再现活力新肌

      先进的肌肤清洁和肌肤护理

      • 定制的 DualMotion 双重振旋科技
      • 清洁、按摩
      • 2 个刷头、软袋
      • 2 档强度设置
      定制的 DualMotion双重振旋科技和智能刷头识别

      定制的 DualMotion双重振旋科技和智能刷头识别

      VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动频率。手柄和新附件都配备了创新的 NFC 标签，实现先进的智能刷头识别。这意味着安装后，手柄便会立即识别安装的刷头。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术实现的定制程序，享受不同的肌肤护理。

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。

      促进血液循环可令肌肤焕发神采、再现活力

      促进血液循环可令肌肤焕发神采、再现活力

      使用带有定制 DualMotion 双重振旋程序的肌底焕活按摩头可以增强血液循环，让您的肌肤充满活力。这可唤醒肌肤的自然神采，再现活力，尽显健康光泽。

      感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次

      感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次

      得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。

      与日式按摩专家合作开发

      与日式按摩专家合作开发

      肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      刷头可用温水和肥皂轻松清洁

      刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

      技术规格

      • 优点

        双眸提亮
        每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序
        焕发新生的按摩
        宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次
        清洁肌肤
        给肌肤 6 倍以上清透洁净*
        微循环
        促进血液循环，提升肌肤光泽
        温和
        在您的肌肤上如双手般温和清洁*
        去角质
        比双手清洁去除更多死皮细胞*
        吸收效果
        激发后续保养品吸收

      • 适用部位

        脸部和颈部
        • 脸颊
        • 胸部
        • 下巴
        • 额头
        • 颈部
        • 鼻子

      • 技术规格

        双向旋转
        Y
        定制的 DualMotion 双重振旋科技
        Y

      • 操作简易

        防水设计
        可在淋浴时使用
        电量不足指示
        图标表示电池寿命
        易于融入您的日常肌肤护理中
        可与护肤品一起使用
        易于清洁的刷头
        用水和肥皂清洗
        LED 指示灯
        强度设定、电池电量不足

      • 包含

        底座
        充电、存放二合一
        旅行盒
        Y
        刷头
        普通刷头
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器
        随附刷头
        焕发新生的按摩

      • 功率

        电压
        100-240 伏
        充电装置
        可充电电池
        充电时间
        6 小时

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          奖项

          • 深层温和清洁，10倍净透。与用手卸妆相比。