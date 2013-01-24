定制的 DualMotion双重振旋科技和智能刷头识别

VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动频率。手柄和新附件都配备了创新的 NFC 标签，实现先进的智能刷头识别。这意味着安装后，手柄便会立即识别安装的刷头。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术实现的定制程序，享受不同的肌肤护理。