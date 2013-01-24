焕发肌肤神采、再现活力新肌
VisaPure Advanced 是一款将专业沙龙技术融入日常护肤的多功能洁肤仪。您的肌肤会焕发神采、清爽舒畅、充满活力。它可以令肌肤洁净、柔滑和重焕活力，尽显健康光泽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
焕发肌肤神采、再现活力新肌
VisaPure Advanced 是一款将专业沙龙技术融入日常护肤的多功能洁肤仪。您的肌肤会焕发神采、清爽舒畅、充满活力。它可以令肌肤洁净、柔滑和重焕活力，尽显健康光泽。 查看所有优势
VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动频率。手柄和新附件都配备了创新的 NFC 标签，实现先进的智能刷头识别。这意味着安装后，手柄便会立即识别安装的刷头。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术实现的定制程序，享受不同的肌肤护理。
用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。
使用带有定制 DualMotion 双重振旋程序的肌底焕活按摩头可以增强血液循环，让您的肌肤充满活力。这可唤醒肌肤的自然神采，再现活力，尽显健康光泽。
得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。
肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。
优点
适用部位
技术规格
操作简易
包含
功率
服务