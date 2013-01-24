采用刷毛、竹炭海绵的独特组合，这款毛刷甚至可以去除最小的污染颗粒，提供轻柔、出色的清洁效果。
竹炭因其极佳的吸收性和净化性而众所周知。我们的毛刷中采用的全天然竹炭使用碳化竹材制成。
污染颗粒可能微小，但却是一大肌肤问题。临床测试表明，我们的防雾霾洁面刷能够成功地去除污染颗粒，甚至可以去除最小的污染颗粒 PM2.5 和 PM10。
使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。
只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。
所有 VisaPure 刷采用独特的 5 合 1 刷毛技术。每根刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤绝对舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。精选刷毛材料可防水。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
要获得最佳清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。
优点
操作简易
兼容性
服务