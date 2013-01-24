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VisaPure Essential

防雾霾洁面刷

SC5999/00
  • 防雾霾洁面刷 防雾霾洁面刷 防雾霾洁面刷
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    VisaPure Essential 防雾霾洁面刷

    SC5999/00

    防雾霾洁面刷

    高达 100% 的去污能力可抹去城市在您脸上留下的痕迹。其可去除手动清洁无法去除的最微小的污染颗粒。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00

    VisaPure Essential 防雾霾洁面刷

    防雾霾洁面刷

    高达 100% 的去污能力可抹去城市在您脸上留下的痕迹。其可去除手动清洁无法去除的最微小的污染颗粒。 查看所有优势

    防雾霾洁面刷

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    官方建议零售价: ￥239.00

    VisaPure Essential 防雾霾洁面刷

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      防雾霾洁面刷

      净透去污，呵护肌肤

      • 专为暴露于污染环境下的肌肤打造
      • 适用于日常使用
      • 每 3 个月更换一次
      • 轻松更换
      与手动清洁相比，提供高达 11 倍更佳的卸妆和去尘效果

      与手动清洁相比，提供高达 11 倍更佳的卸妆和去尘效果

      采用刷毛、竹炭海绵的独特组合，这款毛刷甚至可以去除最小的污染颗粒，提供轻柔、出色的清洁效果。

      竹炭海绵可去除肌肤污染物

      竹炭海绵可去除肌肤污染物

      竹炭因其极佳的吸收性和净化性而众所周知。我们的毛刷中采用的全天然竹炭使用碳化竹材制成。

      去除肌肤污染颗粒

      去除肌肤污染颗粒

      污染颗粒可能微小，但却是一大肌肤问题。临床测试表明，我们的防雾霾洁面刷能够成功地去除污染颗粒，甚至可以去除最小的污染颗粒 PM2.5 和 PM10。

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。

      卡入式刷头；易于安装和取下

      卡入式刷头；易于安装和取下

      只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。

      VisaPure 刷头采用 5 合 1 刷毛技术

      VisaPure 刷头采用 5 合 1 刷毛技术

      所有 VisaPure 刷采用独特的 5 合 1 刷毛技术。每根刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤绝对舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。精选刷毛材料可防水。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      每 3 个月更换一次

      要获得最佳清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。

      技术规格

      • 优点

        专为暴露于污染环境下的肌肤打造
        Y

      • 操作简易

        建议更换时间
        每隔 3 个月
        易于清洗
        Y
        可与洁面产品配合使用
        Y

      • 兼容性

        可与所有 VisaPure 型号产品配合使用
        Y

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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