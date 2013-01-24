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VisaPure Advanced

精细刷毛

SC6017/00
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    VisaPure Advanced 精细刷毛

    SC6017/00
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    精细刷头

    特别设计的精细刷头，可清洁难以触及的部位，如鼻子四周区域。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00
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      精细刷头

      用于清洁和柔滑肌肤

      • 用于精准清洁
      • 适用于日常使用
      • 每 3 个月更换一次
      • 轻松更换
      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。

      专为实现出众卫生效果而设计

      专为实现出众卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      专为清洁鼻子和下巴周围毛孔粗大的肌肤而设计

      这款刷头特别设计用于清洁鼻子和下巴部位周围毛孔粗大的肌肤。采用小巧的外形设计，可清除其他刷头可能错过的鼻子四周的杂质。

      带 NFC 标签的智能精细刷头

      智能精细刷头带有 NFC 标签。因此，该刷头具有专用精准肌肤程序及优化设置，可清洁难以触及的部位，如鼻翼周围。

      自定义设置仅适用于 VisaPure Advanced

      A 区（鼻子和下巴部位）的新自定义程序仅适用于 VisaPure Advanced。

      特别的刷头刷毛组合

      所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。

      便捷的卡入式刷头

      易于安装，与所有 VisaPure 模式兼容。自定义程序仅适用于 VisaPure Advanced。

      每 3 个月更换一次

      要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。

      技术规格

      • 兼容性

        适用于 VisaPure Advanced

      • 优点

        肌肤类型
        适合各种肌肤类型
        大小和外形
        小巧外形，特别适用于轻松触及鼻子周围的较小部位。

      • 智能刷头

        带 NFC 标签的刷头

      • 操作简易

        易于清洁
        防水设计
        可在淋浴时使用
        可与洁面产品配合使用
        替换
        便捷的卡入式刷头
        建议更换时间
        每隔 3 个月

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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