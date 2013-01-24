使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
这款刷头特别设计用于清洁鼻子和下巴部位周围毛孔粗大的肌肤。采用小巧的外形设计，可清除其他刷头可能错过的鼻子四周的杂质。
智能精细刷头带有 NFC 标签。因此，该刷头具有专用精准肌肤程序及优化设置，可清洁难以触及的部位，如鼻翼周围。
A 区（鼻子和下巴部位）的新自定义程序仅适用于 VisaPure Advanced。
所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。
易于安装，与所有 VisaPure 模式兼容。自定义程序仅适用于 VisaPure Advanced。
要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。
兼容性
优点
智能刷头
操作简易
服务