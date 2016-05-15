光洁无瑕，肤色均匀的皮肤
VisaCare Even Skin Tone 的微晶磨皮技术经验证，可以淡化黑斑，帮助造就光洁无瑕、肤色均匀的皮肤。它特别的双效 Air Lift 和皮肤去角质系统专为改善肤色而精心打造。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
光洁无瑕，肤色均匀的皮肤
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光洁无瑕，肤色均匀的皮肤
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该设备专为在湿润皮肤上获得理想效果而设计。只需在使用之前用水润湿皮肤即可。当然，它还可用于干燥皮肤上，您可以根据喜好自由决定。两种使用类型均可使皮肤紧致，但是，仪器头更易于在湿润皮肤上滑动，从而带来更愉悦和柔和的体验。
150,000 个晶体颗粒可轻柔去除上层皮肤上的色素沉积，令肌肤更柔滑、更清新。
气流提升按摩可将血液流速提高 67%，让肌肤立即焕发健康光彩。
VisaCare Even Skin Tone 非常柔和，可以与其他护肤产品一起每天使用。完全护理只需 2 分钟。
VisaCare Even Skin Tone 采用无绳设计，因此使用起来便利舒适。
请使用随附的充电座为 VisaCare Even Skin Tone 充电。只需充电一整夜，即可护理 3 个星期。
我们与专业的科学家和皮肤科专家一起，共同研发了 VisaCare Even Skin Tone。
VisaCare Even Skin Tone 可用于从最浅到最深的所有肌肤类型。
操作简易
包含
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