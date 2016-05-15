可在湿润皮肤上使用，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

该设备专为在湿润皮肤上获得理想效果而设计。只需在使用之前用水润湿皮肤即可。当然，它还可用于干燥皮肤上，您可以根据喜好自由决定。两种使用类型均可使皮肤紧致，但是，仪器头更易于在湿润皮肤上滑动，从而带来更愉悦和柔和的体验。