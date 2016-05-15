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VisaCare

微晶嫩肤

SC6250/02
  • 光洁无瑕，肤色均匀的皮肤 光洁无瑕，肤色均匀的皮肤 光洁无瑕，肤色均匀的皮肤
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    VisaCare 微晶嫩肤

    SC6250/02

    光洁无瑕，肤色均匀的皮肤

    VisaCare Even Skin Tone 的微晶磨皮技术经验证，可以淡化黑斑，帮助造就光洁无瑕、肤色均匀的皮肤。它特别的双效 Air Lift 和皮肤去角质系统专为改善肤色而精心打造。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,580.00

    VisaCare 微晶嫩肤

    光洁无瑕，肤色均匀的皮肤

    VisaCare Even Skin Tone 的微晶磨皮技术经验证，可以淡化黑斑，帮助造就光洁无瑕、肤色均匀的皮肤。它特别的双效 Air Lift 和皮肤去角质系统专为改善肤色而精心打造。 查看所有优势

    光洁无瑕，肤色均匀的皮肤

    VisaCare Even Skin Tone 的微晶磨皮技术经验证，可以淡化黑斑，帮助造就光洁无瑕、肤色均匀的皮肤。它特别的双效 Air Lift 和皮肤去角质系统专为改善肤色而精心打造。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,580.00

    VisaCare 微晶嫩肤

    光洁无瑕，肤色均匀的皮肤

    VisaCare Even Skin Tone 的微晶磨皮技术经验证，可以淡化黑斑，帮助造就光洁无瑕、肤色均匀的皮肤。它特别的双效 Air Lift 和皮肤去角质系统专为改善肤色而精心打造。 查看所有优势

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      光洁无瑕，肤色均匀的皮肤

      源自飞利浦 VisaCare Even Skin Tone

      • Even Skin Tone
      • 双效
      • Air Lift & Exfoliation 系统
      • 适合各种肌肤类型
      可在湿润皮肤上使用，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

      可在湿润皮肤上使用，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

      该设备专为在湿润皮肤上获得理想效果而设计。只需在使用之前用水润湿皮肤即可。当然，它还可用于干燥皮肤上，您可以根据喜好自由决定。两种使用类型均可使皮肤紧致，但是，仪器头更易于在湿润皮肤上滑动，从而带来更愉悦和柔和的体验。

      150,000 个晶体颗粒轻柔去除皮肤角质

      150,000 个晶体颗粒可轻柔去除上层皮肤上的色素沉积，令肌肤更柔滑、更清新。

      气流提升按摩让肌肤立即焕发健康光彩

      气流提升按摩可将血液流速提高 67%，让肌肤立即焕发健康光彩。

      专为日常使用而设计

      VisaCare Even Skin Tone 非常柔和，可以与其他护肤产品一起每天使用。完全护理只需 2 分钟。

      无绳操作

      VisaCare Even Skin Tone 采用无绳设计，因此使用起来便利舒适。

      一次彻夜充电，可使用 3 周

      请使用随附的充电座为 VisaCare Even Skin Tone 充电。只需充电一整夜，即可护理 3 个星期。

      与专业的科学家和皮肤科专家合作开发

      我们与专业的科学家和皮肤科专家一起，共同研发了 VisaCare Even Skin Tone。

      从最浅到最深，适合所有肌肤类型和肤色

      VisaCare Even Skin Tone 可用于从最浅到最深的所有肌肤类型。

      技术规格

      • 操作简易

        电量不足指示
        亮起的图标

      • 包含

        电压
        100-240 伏
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器

      • 操作简易

        保修
        2 年全球保修
        充电时间
        8 小时
        无线使用
        Y
        充电装置
        可充电电池

      • 包含

        清洁刷
        清洁 VisaCare 提示
        存储袋
        方便存放和旅行
        别具一格、便于使用的底座
        充电及存放底座
        美白/日常使用仪器头
        可以每天使用
        普通仪器头
        每周两次，令皮肤紧致

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