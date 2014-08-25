VisaCare
微晶探头替换装 SC6890/02
VisaCare 微晶探头替换装 SC6890/02
敏感肌肤型微晶探头替换装
仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥580.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
敏感肌肤型微晶探头替换装
仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。 查看所有优势
敏感肌肤型微晶探头替换装
仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥580.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
敏感肌肤型微晶探头替换装
仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。 查看所有优势
用于柔和护理的微晶磨皮仪器头
建议首次使用微晶护理的女性，或敏感肌肤的，或因季节性或荷尔蒙失调导致肌肤更敏感的女性使用。与皮肤科专家共同研发，可在家中安全使用。使用新探头时，始终从有少量次数重新开始；让肌肤逐渐适应强力护理。*
轻松卡入式替换探头
易于安装，与飞利浦 SC6220 和 SC6240 兼容。
每 6 个月更换一次
为获得最佳效果，建议您每六个月更换一次微晶磨皮仪器头。
技术规格
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优点
- 肌肤类型
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适用于敏感肌肤
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操作简易
- 清洁
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- 适配
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- 替换
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轻松卡入式探头
- 建议更换时间
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每 6 个月
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