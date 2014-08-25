用于柔和护理的微晶磨皮仪器头

建议首次使用微晶护理的女性，或敏感肌肤的，或因季节性或荷尔蒙失调导致肌肤更敏感的女性使用。与皮肤科专家共同研发，可在家中安全使用。使用新探头时，始终从有少量次数重新开始；让肌肤逐渐适应强力护理。*