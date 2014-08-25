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VisaCare

微晶探头替换装

SC6891/02
  • 普通肌肤型微晶探头替换装 普通肌肤型微晶探头替换装 普通肌肤型微晶探头替换装
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    VisaCare 微晶探头替换装

    SC6891/02

    普通肌肤型微晶探头替换装

    仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用。该产品结合真空吸弹系统和微晶紧肤按摩，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥580.00

    VisaCare 微晶探头替换装

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    普通肌肤型微晶探头替换装

    • 普通肌肤型

    微晶磨皮仪器头，实现强力护理

    建议普通肌肤的女性使用。与皮肤科专家共同研发，可在家中安全使用。使用新探头时，始终从有少量次数重新开始；让肌肤逐渐适应强力护理。*

    轻松卡入式替换探头

    易于安装，与飞利浦 SC6220 和 SC6240 兼容。

    技术规格

    • 优点

      肌肤类型
      适合不同肤质

    • 操作简易

      清洁
      • 用清水冲洗
      • 用肥皂和刷子清洁
      适配
      • 飞利浦 SC6220
      • 飞利浦 SC6240
      替换
      轻松卡入式替换探头
      建议更换时间
      每 6 个月

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