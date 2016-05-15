VisaCare 微晶紧致嫩肤仪至臻亮采探头
VisaCare 微晶紧致嫩肤仪的轻松卡入式至臻亮采探头。利用基于双效 Air Lift 和皮肤研磨技术的 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪，淡化暗斑，获得光亮、色调均匀的肌肤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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