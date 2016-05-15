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SC6895/02
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    VisaCare 替换探头

    SC6895/02

    VisaCare 微晶紧致嫩肤仪至臻亮采探头

    VisaCare 微晶紧致嫩肤仪的轻松卡入式至臻亮采探头。利用基于双效 Air Lift 和皮肤研磨技术的 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪，淡化暗斑，获得光亮、色调均匀的肌肤。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥580.00

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      VisaCare 微晶紧致嫩肤仪的轻松卡入式至臻亮采探头。

      每 2 个月更换一次

      为取得理想效果，请每隔 2 个月更换一次微晶紧致嫩肤仪至臻亮采探头。

      技术规格

      • 操作简易

        清洁
        用清水冲洗
        适配
        • 飞利浦 SC6220
        • 飞利浦 SC6240
        • 飞利浦 SC6250
        替换
        轻松卡入式替换探头
        建议更换时间
        每 2 个月

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