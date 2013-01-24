干净地存放奶嘴，使用方便
飞利浦新安怡标准口径奶嘴上盖和螺旋盖套装 SCD200/00 是奶瓶的备件，可干净卫生地储存奶嘴，使用方便。当您因日常需要准备不同的奶嘴时，它是您储存奶嘴的理想之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
干净地存放奶嘴，使用方便
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干净地存放奶嘴，使用方便
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