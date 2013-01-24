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奶嘴旅行盒

SCD200
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  • 干净地存放奶嘴，使用方便 干净地存放奶嘴，使用方便 干净地存放奶嘴，使用方便
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    Philips Avent 奶嘴旅行盒

    SCD200

    干净地存放奶嘴，使用方便

    飞利浦新安怡标准口径奶嘴上盖和螺旋盖套装 SCD200/00 是奶瓶的备件，可干净卫生地储存奶嘴，使用方便。当您因日常需要准备不同的奶嘴时，它是您储存奶嘴的理想之选。

    官方建议零售价: ￥10.00

    Philips Avent 奶嘴旅行盒

    干净地存放奶嘴，使用方便

    飞利浦新安怡标准口径奶嘴上盖和螺旋盖套装 SCD200/00 是奶瓶的备件，可干净卫生地储存奶嘴，使用方便。当您因日常需要准备不同的奶嘴时，它是您储存奶嘴的理想之选。

    干净地存放奶嘴，使用方便

    飞利浦新安怡标准口径奶嘴上盖和螺旋盖套装 SCD200/00 是奶瓶的备件，可干净卫生地储存奶嘴，使用方便。当您因日常需要准备不同的奶嘴时，它是您储存奶嘴的理想之选。

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    干净地存放奶嘴，使用方便

    飞利浦新安怡标准口径奶嘴上盖和螺旋盖套装 SCD200/00 是奶瓶的备件，可干净卫生地储存奶嘴，使用方便。当您因日常需要准备不同的奶嘴时，它是您储存奶嘴的理想之选。

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      不含双酚 A 的产品

      不含双酚 A 的产品

      此产品不含 BPA

      可减少手与奶嘴的接触

      可减少手与奶嘴的接触，因为您不需要那么频繁地更换奶嘴。

      为全天的使用准备不同的奶嘴

      您现在可以提前准备不同的奶嘴并将其组合到附加的飞利浦新安怡奶嘴盖套装中，无需每次换奶嘴时冲洗和安装奶嘴。

      技术规格

      • 瓶颈大小

        标准口径
        Y
        中国

      • 材料

        不含双酚 A*
        奶嘴上盖
        1  件
        螺旋盖
        1  件

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