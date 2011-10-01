自然的喂养感受

方便的套装，内含 4 个自然流畅系列 PA 奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷。奶瓶可提供自然原生的奶瓶喂哺体验，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势