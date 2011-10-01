自然的喂养感受
方便的套装，内含 4 个自然流畅系列 PA 奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷。奶瓶可提供自然原生的奶瓶喂哺体验，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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方便的套装，内含 4 个自然流畅系列 PA 奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷。奶瓶可提供自然原生的奶瓶喂哺体验，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
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自然的喂养感受
方便的套装，内含 4 个自然流畅系列 PA 奶瓶（2 个 4 安士奶瓶和 2 个 9 安士奶瓶）、1 个奶瓶及奶嘴刷。奶瓶可提供自然原生的奶瓶喂哺体验，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速组装。
飞利浦新安怡系列产品提供不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量，伴随宝宝一路成长。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。
高品质、进口 PA 材料是轻盈、耐用的塑料，如玻璃般通透。便于携带且耐高温消毒，可直接用奶瓶加热母乳。
飞利浦新安怡自然系列 PA 奶瓶由不含 BPA 和 BPS 的材料（聚酰胺）制成。
高质量塑料自然原生系列 PA 奶瓶与大多数飞利浦新安怡吸乳器、软嘴、密封垫和杯盖兼容。但是，手柄仅与飞利浦新安怡自然原生系列 PA 高质量塑料奶瓶系列兼容，且它们不与飞利浦新安怡自然原生系列 (PP) 产品兼容。不建议将手柄与玻璃奶瓶一起使用。
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包装内物品
功能
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