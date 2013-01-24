如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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室内工作范围长达 50 米*，室外工作范围长达 300 米*。
方便的充电式父母端装置可让您自由享受长达 10 小时的无线监护体验，之后才需要重新充电。
有时，宝宝需要的只是听到您抚慰的声音。只需轻击该基本功能，便可在家里家外的任何地方与宝宝保持联系。
独特的话机配对功能，安全的专用连接。借助全新的自适应 FHSS（跳频扩频）技术，最大程度地减少干扰并确保稳定连接。自适应 FHSS 技术可通过连续和自动选择品质最佳的频率频道来提高连接稳定性，以传输视频数据。
借助可在黑暗环境中自动开启的晶晰红外夜视功能，日夜观察宝宝的一举一动。通过 2.7 英寸高分辨率超大彩屏欣赏宝宝的睡姿。
以极致的清晰度倾听每个轻微的浅笑、咯咯声、打嗝声。不仅可以观察到宝宝的一举一动，还能以优质晶晰声效随时听到宝宝的声音。
在宝宝安安静静的时段，打开 ECO 环保节能模式可降低功耗，同时仍可通过独特的连接指示灯了解与宝宝的连接情况。ECO 环保节能模式会关闭音频/视频传输，仅当宝宝发出声音时才会连接装置。
始终了解监护仪是否已连接且处于工作范围内。当监护仪超出工作范围或电量不足时，父母端装置会进行提示，有助于确保您始终与宝宝保持连接。
没有什么比轻柔的摇篮曲能让焦躁不安的宝宝变得更安静了。您可以在家中的任何房间里，选择并切换任意一首（共 5 首）让人放松的乐曲，帮助宝宝轻轻松松地快速入梦。
您可以设置婴儿端装置的麦克风灵敏度。麦克风的灵敏度决定婴儿端装置采集到的噪音级别，例如，您想听到宝宝的哭声，但可能对宝宝的咿咿呀呀不太感兴趣。
功率
便利性