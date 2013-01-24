飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent Baby monitor

数字视频婴儿监视器

SCD620
Avent
Avent
  • 始终感觉在贴身守护宝宝 始终感觉在贴身守护宝宝 始终感觉在贴身守护宝宝
    -{discount-value}

    Philips Avent Baby monitor 数字视频婴儿监视器

    SCD620

    始终感觉在贴身守护宝宝

    飞利浦新安怡 SCD620 让您可以始终与宝宝保持安全的专用连接。以高品质音质聆听宝宝的声音，以晶晰视野（2.7 英寸液晶显示屏）日夜呈现宝宝的影像。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,699.00

    Philips Avent Baby monitor 数字视频婴儿监视器

    始终感觉在贴身守护宝宝

    飞利浦新安怡 SCD620 让您可以始终与宝宝保持安全的专用连接。以高品质音质聆听宝宝的声音，以晶晰视野（2.7 英寸液晶显示屏）日夜呈现宝宝的影像。 查看所有优势

    始终感觉在贴身守护宝宝

    飞利浦新安怡 SCD620 让您可以始终与宝宝保持安全的专用连接。以高品质音质聆听宝宝的声音，以晶晰视野（2.7 英寸液晶显示屏）日夜呈现宝宝的影像。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,699.00

    Philips Avent Baby monitor 数字视频婴儿监视器

    始终感觉在贴身守护宝宝

    飞利浦新安怡 SCD620 让您可以始终与宝宝保持安全的专用连接。以高品质音质聆听宝宝的声音，以晶晰视野（2.7 英寸液晶显示屏）日夜呈现宝宝的影像。 查看所有优势

    相似产品

    See all baby-monitors

      始终感觉在贴身守护宝宝

      采用 A-FHSS 技术，确保安全的专用连接

      • 专用且安全 (A-FHSS)
      • 2.7 英寸彩屏
      • 舒缓的摇篮曲和对讲功能
      工作范围长达 300 米*

      工作范围长达 300 米*

      室内工作范围长达 50 米*，室外工作范围长达 300 米*。

      出色的工作时间，便于整夜监护

      出色的工作时间，便于整夜监护

      方便的充电式父母端装置可让您自由享受长达 10 小时的无线监护体验，之后才需要重新充电。

      对讲功能，轻松保持联系

      对讲功能，轻松保持联系

      有时，宝宝需要的只是听到您抚慰的声音。只需轻击该基本功能，便可在家里家外的任何地方与宝宝保持联系。

      采用自适应 FHSS 技术，稳定连接

      独特的话机配对功能，安全的专用连接。借助全新的自适应 FHSS（跳频扩频）技术，最大程度地减少干扰并确保稳定连接。自适应 FHSS 技术可通过连续和自动选择品质最佳的频率频道来提高连接稳定性，以传输视频数据。

      2.7 英寸高分辨率屏幕，提供晶晰夜视效果

      借助可在黑暗环境中自动开启的晶晰红外夜视功能，日夜观察宝宝的一举一动。通过 2.7 英寸高分辨率超大彩屏欣赏宝宝的睡姿。

      以清晰音质聆听宝宝的声音

      以极致的清晰度倾听每个轻微的浅笑、咯咯声、打嗝声。不仅可以观察到宝宝的一举一动，还能以优质晶晰声效随时听到宝宝的声音。

      带连接指示灯的 ECO 环保节能模式

      在宝宝安安静静的时段，打开 ECO 环保节能模式可降低功耗，同时仍可通过独特的连接指示灯了解与宝宝的连接情况。ECO 环保节能模式会关闭音频/视频传输，仅当宝宝发出声音时才会连接装置。

      装置已连接且处于工作范围内时，LED 指示灯会予以指示

      始终了解监护仪是否已连接且处于工作范围内。当监护仪超出工作范围或电量不足时，父母端装置会进行提示，有助于确保您始终与宝宝保持连接。

      舒适的摇篮曲，使宝宝变得更安静

      没有什么比轻柔的摇篮曲能让焦躁不安的宝宝变得更安静了。您可以在家中的任何房间里，选择并切换任意一首（共 5 首）让人放松的乐曲，帮助宝宝轻轻松松地快速入梦。

      选择适合具体环境的最佳声级

      您可以设置婴儿端装置的麦克风灵敏度。麦克风的灵敏度决定婴儿端装置采集到的噪音级别，例如，您想听到宝宝的哭声，但可能对宝宝的咿咿呀呀不太感兴趣。

      技术规格

      • 功率

        电源
        100 – 240 伏/50 - 60 赫兹
        语言数量
        简体中文
        数字视频技术
        是，自适应 FHSS
        频段
        2.4GHz
        视频液晶显示屏
        2.7 英寸彩屏
        可调声音灵敏度
        Y
        可调视角
        Y
        兼容 Andriod、IOS、平板电脑
        纯音频模式
        Y
        自动红外夜视功能
        Y
        由电池和电源供电的婴儿端装置
        仅使用电源
        婴儿端装置电池备份功能
        父母端装置电池续航时间
        长达 10 小时
        带夹
        Y
        亮度控制
        Y
        舒适夜灯
        菜单风格
        图标
        数码缩放和平移
        ECO 环保节能模式
        带连接指示灯的 ECO 环保节能模式
        手持式和充电式
        是，父母端装置
        室内工作范围长达
        50 米
        指示已连接且处于工作范围内
        Y
        电池电量不足/连接中断提示
        Y
        摇篮曲
        是，5 首
        迷你 USB 充电
        Y
        室外工作范围长达
        300 米
        专用且安全
        是，自适应 FHSS
        对讲功能
        Y
        温度传感器
        振动模式
        语音激活屏幕
        是，VOX 模式
        由电池和电源供电的父母端装置
        Y

      • 便利性

        电池电量低显示灯
        Y
        自动越界警告
        Y
        通电指示
        Y
        电池充电显示灯
        Y
        音量控制
        Y
        灵敏度设置
        Y
        壁挂式安装
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 婴儿监视器的工作范围会因具体环境和引起干扰的因素而异。