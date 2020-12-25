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  • 支持宝宝个人的吸吮节奏 支持宝宝个人的吸吮节奏 支持宝宝个人的吸吮节奏

    Philips Avent 自然原生系列吮吸玻璃奶瓶

    SCD878/02

    支持宝宝个人的吸吮节奏

    自然反应奶嘴只有在宝宝主动吸吮时才会出奶。宝宝可以按自己的节奏吸吮，就像吃母乳一样，因此很容易实现母乳与奶瓶结合喂养。找到合适的奶嘴非常重要。请参阅下文的详细信息。

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    Philips Avent 自然原生系列吮吸玻璃奶瓶

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    支持宝宝个人的吸吮节奏

    像乳房一样的奶嘴

    • 2 个奶瓶
    • 8 安士/240 毫升
    • 中流量奶嘴
    • 3-6 个月
    宝宝主动喝奶时，奶嘴会释放出奶水

    宝宝主动喝奶时，奶嘴会释放出奶水

    自然吮吸奶嘴与宝宝的自然喂奶节奏相配合，使母乳喂养和奶瓶喂养能够轻松结合。奶嘴具有独特的开口，只有在宝宝主动喝奶时释放奶水。因此，当宝宝暂停吞咽和呼吸时，奶水也会暂停。

    乳房形状的奶嘴，让宝宝自然吮吸

    乳房形状的奶嘴，让宝宝自然吮吸

    宽大、柔软而有弹性的奶嘴设计模仿乳房的形状和触感，帮助宝宝舒适地吮吸和进食。

    找到合适的奶嘴非常重要

    找到合适的奶嘴非常重要

    每个宝宝的学习节奏各不相同。吸吮是一项技能，有些宝宝掌握得更快，有些则稍慢。这就是为什么有些宝宝在过渡到自然反应奶嘴前，最初可能会从我们的“初始流量”奶嘴（0 号奶嘴）中受益。当宝宝使用自然反应奶嘴喝下 50 毫升/1.7 盎司奶液需要超过 20 分钟时，请更换为“初始流量”奶嘴。如果宝宝只是含着奶嘴而不喝奶，或显得烦躁，可尝试流速更高的自然反应奶嘴。如果喂养问题持续存在，请咨询医疗保健专业人员。

    专为减少胀气和不适而设计

    专为减少胀气和不适而设计

    防胀气阀门的设计可在喂奶时防止空气进入宝宝肚子里，帮助减少胀气和不适。

    防滴漏奶嘴设计可防止奶水溢出和漏奶

    防滴漏奶嘴设计可防止奶水溢出和漏奶

    奶嘴开口的设计只有在宝宝吮吸时才会释放奶水。因此，无论是在家还是外出，您都无需担心漏奶。

    甄选制药级玻璃，纯净耐热

    甄选制药级玻璃，纯净耐热

    飞利浦新安怡玻璃奶瓶由优质硼硅酸玻璃制成，能够抗热冲击，因此可安全存储在冰箱中、适合加热并且可消毒。

    为宝宝选择合适的奶嘴流速

    为宝宝选择合适的奶嘴流速

    每个宝宝的喂奶方式和发育速度都不同。我们设计了一系列不同流速的奶嘴，您可以找到最适合您宝宝的奶嘴，从而满足不同宝宝的需求。所有自然反应奶嘴均由柔软的硅胶制成。

    同样的产品，新的方针

    同样的产品，新的方针

    我们改用了基于速度的流量指导方针。先从奶瓶附带的奶嘴开始。如果宝宝狼吞虎咽地吮吸奶水或奶水从嘴中溢出，请尝试使用流速较慢的奶嘴。如果宝宝拿奶嘴当玩具而不吮吸或看起来很沮丧，请尝试使用流速较快的奶嘴。在我们进行此次更新时，您可能会收到任何一种包装。

    使用简单、清洁方便、快速组装

    使用简单、清洁方便、快速组装

    宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

    自然吮吸奶嘴和奶瓶不含双酚 A*

    自然吮吸奶嘴和奶瓶不含双酚 A*

    飞利浦新安怡天然奶瓶和奶嘴均由不含双酚 A 的材料制成。

    技术规格

    • 材料

      奶嘴
      • Silicone
      • BPA free*

    • 包装内物品

      8 安士/240 毫升婴儿奶瓶
      2  件
      中流速奶嘴
      2 pcs

    • 功能

      奶嘴功能
      • Natural latch on
      • No-drip design
      • Soft and flexible
      • Anti-colic valve

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    • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011

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