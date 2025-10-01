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满足宝宝自然吸吮需求
轻柔舒缓新生儿牙龈，同时锻炼宝宝饮奶和发声所需的肌肉。深受 92% 妈妈的信赖*，其独特的一体式手指握持设计，无论由谁照顾宝宝，都有助于增进亲密互动。
一体式硅胶设计
0-3 个月
不含双酚 A
1 个装
其设计旨在满足新生儿的自然吮吸反射，帮助宝宝在喂奶间隙自我安抚，同时从宝宝出生之日起就为其口腔发育提供助力。每一次吮吸还能促进宝宝使用健康语言发育所需的口腔肌肉。
Soothie 安抚奶嘴能轻柔地锻炼宝宝吮吸所需的肌肉，有助于改善其衔乳方式和乳汁摄入量。其奶嘴设计圆润，与妈妈的乳头相似，还能减少乳头混淆，让您既可以安心地进行母乳喂养，又能给宝宝使用安抚奶嘴。
Soothie 安抚奶嘴专为 0-3 个月的新生儿设计，完全采用医用级硅胶制成。其一体式设计符合美国儿科学会的指导标准。**
的妈妈知道 Soothie 安抚奶嘴，基于 2023 年在美国开展的一项消费者测试（样本量为 477）
美国儿科学会建议：“应购买不会破裂的安抚奶嘴。由一整块塑料模制而成的安抚奶嘴尤其安全。”（引自《Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5》第七版，2019 年，美国儿科学会，Tanya Remer Altmann 与 David L. Hill 著，纽约班坦图书公司出版。）
出于卫生考虑，请在使用 4 周后更换安抚奶嘴
我们的所有安抚奶嘴都采用相同的奶嘴形状和一体式设计，并配有各种形状的护罩，包括美国医院中普遍采用的奶嘴。