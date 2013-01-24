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Philips Avent

适用于水杯的训练把手

SCF242
Avent
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  • 帮助独立饮用 帮助独立饮用 帮助独立饮用
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    Philips Avent 适用于水杯的训练把手

    SCF242

    帮助独立饮用

    训练把手适合飞利浦新安怡学饮杯 SCF242/00，可帮助宝宝在各个阶段独立饮用。它们可以自定位，因此可始终与软嘴对齐。此外，它们十分容易装卸，因此要不要把手对使用杯子而言影响都不大。

    官方建议零售价: ￥33.00
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    帮助独立饮用

    训练把手适合飞利浦新安怡学饮杯 SCF242/00，可帮助宝宝在各个阶段独立饮用。它们可以自定位，因此可始终与软嘴对齐。此外，它们十分容易装卸，因此要不要把手对使用杯子而言影响都不大。

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    帮助独立饮用

    易于拆卸的水杯把手

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子

    所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。

    易于安装和拆卸

    杯子可带或不带把手使用

    技术规格

    • 发育阶段

      阶段
      4 个月以上
      产品重量
      0.011  千克
      中国
      手柄
      2  件

    • 重量和尺寸

      小包装盒中的彩盒数
      6  件

    • 重量和尺寸

      净产品尺寸（不含附件）
      70（深）X 126（宽）X 70（高）  毫米
      包装盒尺寸
      70（深）X 126（宽）X 167（高）  毫米

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