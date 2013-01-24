帮助独立饮用
训练把手适合飞利浦新安怡学饮杯 SCF242/00，可帮助宝宝在各个阶段独立饮用。它们可以自定位，因此可始终与软嘴对齐。此外，它们十分容易装卸，因此要不要把手对使用杯子而言影响都不大。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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