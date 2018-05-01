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舒适自然，乳汁多*
感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了这款高度舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。
相当舒适
包括 4 安士自然系列奶瓶
吸乳器采用独特的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。
打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。
我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款标志性的花瓣垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。
经临床验证的舒适度：在 2016 年于美国、英国、中国和俄罗斯针对 110 位妈妈进行的测试中，妈妈们针对飞利浦新安怡产品的舒适度方面给出的分数为 8.6/10 分。
更多乳汁：独立研究表明，较高的舒适级别和更多的乳汁分泌之间存在一定联系。请访问：www.philips.com/AVENT
不含双酚 A 的吸乳器：仅与接触母乳的奶瓶和其他部件相关，遵循欧盟规定 10/2011