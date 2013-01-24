如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款温奶器采用温和加热技术。该技术可不断循环母乳、温和均匀地加热母乳，防止局部过热。无局部过热意味着您可以始终放心：宝宝可以安全享用完全加热的母乳。
集成式传感器可跟踪和控制母乳温度，确保始终安全加热，无局部过热或过热
温奶器具有精巧的灯光进度指示，让您轻松了解母乳何时加热完毕。
婴儿温奶器具有自动保温和关机功能，确保母乳以合适温度精确保温 20 分钟，然后自行关机。
温奶器具有方便的解冻设置。比用微波炉解冻更安全，比用水解冻更方便，只需选择解冻设置即可将母乳或婴儿食物解冻至液体状态。
提供多种加热设置，可根据宝宝的喜好将母乳加热至不同的最终温度。
除婴儿奶瓶之外，您也可以用温奶器温和均匀地加热婴儿食物。
温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。
发育阶段
原产地
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