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Philips Avent

保留营养成分 温奶器

SCF356/01
Avent
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  • 充分保留母乳中的营养成分和维生素 充分保留母乳中的营养成分和维生素 充分保留母乳中的营养成分和维生素
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    Philips Avent 保留营养成分 温奶器

    SCF356/01

    充分保留母乳中的营养成分和维生素

    该飞利浦新安怡婴儿温奶器通过采用温和加热技术，保留母乳中的营养成分和维生素。集成式传感器可跟踪和控制母乳温度，防止过热和局部过热。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    Philips Avent 保留营养成分 温奶器

    充分保留母乳中的营养成分和维生素

    该飞利浦新安怡婴儿温奶器通过采用温和加热技术，保留母乳中的营养成分和维生素。集成式传感器可跟踪和控制母乳温度，防止过热和局部过热。 查看所有优势

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    该飞利浦新安怡婴儿温奶器通过采用温和加热技术，保留母乳中的营养成分和维生素。集成式传感器可跟踪和控制母乳温度，防止过热和局部过热。 查看所有优势

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    Philips Avent 保留营养成分 温奶器

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      充分保留母乳中的营养成分和维生素

      安全、温和地加热，防止过热

      • 安全加热，防止过热
      • 自动保温和关机
      • 温和解冻
      • 也可以加热婴儿食物
      温和加热技术

      温和加热技术

      这款温奶器采用温和加热技术。该技术可不断循环母乳、温和均匀地加热母乳，防止局部过热。无局部过热意味着您可以始终放心：宝宝可以安全享用完全加热的母乳。

      传感器跟踪，确保无过热或局部过热

      传感器跟踪，确保无过热或局部过热

      集成式传感器可跟踪和控制母乳温度，确保始终安全加热，无局部过热或过热

      智能进度指示

      智能进度指示

      温奶器具有精巧的灯光进度指示，让您轻松了解母乳何时加热完毕。

      自动保温和关机功能

      自动保温和关机功能

      婴儿温奶器具有自动保温和关机功能，确保母乳以合适温度精确保温 20 分钟，然后自行关机。

      适用于婴儿奶瓶的温和解冻设置

      适用于婴儿奶瓶的温和解冻设置

      温奶器具有方便的解冻设置。比用微波炉解冻更安全，比用水解冻更方便，只需选择解冻设置即可将母乳或婴儿食物解冻至液体状态。

      将母乳加热至宝宝喜好的温度

      将母乳加热至宝宝喜好的温度

      提供多种加热设置，可根据宝宝的喜好将母乳加热至不同的最终温度。

      也可用于加热婴儿食物

      除婴儿奶瓶之外，您也可以用温奶器温和均匀地加热婴儿食物。

      兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯

      温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        所有
        产品尺寸（宽x高x厚）
        160.4 x 139.9 x 148.55  毫米
        零售包装尺寸（宽x高x厚）
        175 x 185 x 160  毫米

      • 原产地

        设计地
        欧洲
        奶瓶加热器
        1  件
        产地
        中国

      • 产品材料

        ABS
        Y
        PP
        Y

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          奖项

          • 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。