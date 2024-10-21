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  • 让宝宝的肌肤畅快呼吸 让宝宝的肌肤畅快呼吸 让宝宝的肌肤畅快呼吸

    Philips Avent ultra air 安抚奶嘴

    SCF377/01

    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    舒适透气，轻松抚慰宝宝。飞利浦新安怡透气奶嘴拥有加大气孔，可让肌肤保持干爽。夜光设计，便于您在黑暗中轻松找到它。多种颜色和设计可供选择。

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    Philips Avent ultra air 安抚奶嘴

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    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    在黑暗环境中轻松找到奶嘴

    • 夜光设计
    • 有正畸作用且不含 BPA
    • 1个装
    • 0-6 个月
    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    超大气孔可帮助宝宝的皮肤透气，在安抚的同时保持皮肤更干爽。

    奶嘴接受度高达 98%*

    奶嘴接受度高达 98%*

    2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)

    长效夜光功能

    长效夜光功能

    使用透气安抚奶嘴的夜光按钮，无需开灯就能快速找到宝宝的奶嘴。

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    我们选择使用硅胶材料来制作柔软系列和透气系列奶嘴，因为它是一种安全且惰性的材料，广泛应用于医疗行业，不含有害化学物质、内分泌活性物质（如 BPA）和过敏原。

    自然口腔发育

    自然口腔发育

    我们的矫正型，对称软硅胶奶嘴专为自然口腔发育设计。

    适合宝宝，感觉自然

    适合宝宝，感觉自然

    我们的带纹路硅胶奶嘴设计，可以模仿妈妈乳房的感觉。

    3 分钟内便捷灭菌

    3 分钟内便捷灭菌

    柔软系列，透气系列安抚奶嘴附带的旅行收纳盒还可用作消毒盒。您只需要添加一些水并将其放入微波炉中加热。稍待片刻即可清洁以便下次使用。

    荷兰制造

    荷兰制造

    我们的柔软系列，透气系列安抚奶嘴在荷兰进行设计和生产。

    技术规格

    • 原产地

      国家/地区
      荷兰

    • 包装内物品

      透气安抚奶嘴
      1  件
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    • *出于卫生考虑，建议安抚奶嘴在使用 4 周后进行更换。

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