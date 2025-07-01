Philips Avent Pacifier ultra air 夜用型
让宝宝肌肤透气
超大气孔，舒适透气，温柔安抚宝宝。90% 父母认可：飞利浦新安怡 ultra air 安抚奶嘴带给宝宝舒适体验。** 采用夜光设计，夜间随手取用，及时安抚宝宝。如今升级采用 80% 植物基材料。* 查看所有优势
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Philips Avent Pacifier ultra air 夜用型
让宝宝肌肤透气
在黑暗中轻易寻获
- 夜光奶嘴帽
- 不含双酚 A
- 1 个装，80% 植物基材料*
- 6-18 个月
超大气孔帮助宝宝肌肤保持透气
护罩上的超大气孔帮助宝宝肌肤保持干爽透气，带来舒适安抚体验。
专为口腔自然发育而设计的畸形矫正奶嘴
我们的畸齿矫正奶嘴头采用柔软硅胶材质，顺应宝宝口腔肌肉自然运动，降低咬合不正风险。窄颈设计可减轻舌头与上颚之间的压力，让宝宝吸吮更加自然舒适。飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴经英国口腔健康基金会独立认证。采用 100% 食品级硅胶，比橡胶（乳胶）奶嘴更持久耐用，且不含双酚 A、双酚 S、邻苯二甲酸盐、聚氯乙烯和多环芳烃。
奶嘴接受度高达 98%，备受宝宝喜爱***
我们的纹理感硅胶奶嘴头设计模拟妈妈乳房真实触感。消费者调研显示，平均 98% 的家长表示，宝宝愿意接受飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴。
帮助养成规律睡眠习惯，助力宝宝健康成长
80% 的父母表示，飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴有助于宝宝入睡。**
关灯后，可在黑暗中长时间发光
这款安抚奶嘴的奶嘴帽可在黑暗中发出柔和光线。因此，关灯后也能轻松找到宝宝的安抚奶嘴。
80% 植物基材料更加低碳环保*
更可持续的奶嘴之选，让您在呵护宝宝之余减轻地球负担。飞利浦新安怡 ultra 系列全线均采用 80% 植物基材料，包括安抚奶嘴和消毒盒。*
便携消毒盒，轻松快速清洁
便携盒兼具消毒功能，确保安抚奶嘴随时洁净可用。加水后微波加热 3 分钟即可完成消毒，相较传统清洁方式，二氧化碳排放量最高减少 50%。****
技术规格
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原产地
- 国家/地区
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Indonesia
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Material
- 80% plant-based pacifier and sterilizing case*
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Yes
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What is included
- ultra start Nighttime pacifier
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1 pcs
- 适用于除硅胶奶嘴头外的硬质塑料部件（采用质量平衡法计算）
- *基于美国消费者测试数据（2023 年，样本量为 201）。
- **2023 年美国消费者测试表明，对于飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴中所用的纹理感奶嘴头，宝宝的接受度高达 98%（样本量为 201）。
- ***相较传统安抚奶嘴消毒方式（水煮）。
- ****出于卫生考虑，请在使用 4 周后更换安抚奶嘴。
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